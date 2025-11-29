وائل جمعة منتقدا مدافعي الأهلي: يتم اختراقهم بسهولة والمساك ما ينفعش يبقى طري كده

السبت 29 نوفمبر 2025
وجه الصخرة وائل جمعة مدافع النادي الأهلي نقدًا لاذعًا لمدافعي النادي الأهلي ياسر ابراهيم وياسين مرعي، واصفًا أداءهم أمام الجيش الملكي المغربي بأنه غير مقبول.

وقال وائل جمعة في تصريحات للإستوديو التحليلي لقناة بي إن سبورت بعد المباراة، أنه غير راضي عن أداء مدافعي الأهلي في مباراة الأحمر أمام الجيش الملكي، مشيرًا إلى أن دفاع الأهلي يتم اختراقه بسهولة كبيرة، ليس فقط أمام الجيش الملكي ولكن في أغلب المباريات الأخيرة للفريق.

أضاف وائل جمعة: مدافع الأهلي “ما ينفعش يبقى طري كده مدافع الأهلي لابد أن يكون واقف على رجليه ولاعب ثقيل في مكانه يصعب مراوغته والعبور من خلاله”.

باسين مرعي، فيتو
باسين مرعي، فيتو

الأهلي يحتاج مدافع من العيار الثقيل

وناشد وائل جمعة مسؤولي فريق الكرة بالنادي الأهلي بسرعة التعاقد مع مدافع مساك من العيار الثقيل في الانتقالات الشتوية المقبلة، ويجب أن يكون صاحب خبرات ومدافع قوي، لأن الأهلي لا يملك رفاهية التجربة ومينفعش أجيب مدافع ييجي يتعلم عندي ويكتسب خبرات، لأن الفريق يواجه منافسين أقوياء وسط أجواء جماهيرية صعبة تحتاج لاعبين قادرين على تحمل الصغوط الجماهيرية 

وواصل وائل جمعة، لاعبو الجيش الملكي وصلوا لمرمى الأهلي عدة مرات بسهولة كبيرة، ولكنهم افتقدوا اللمسة الأخيرة بسبب التوتر والضغط الجماهيري، وإلا فإن الأهلي كان من الممكن أن يخسر المباراة بسبب ترهل المدافعين.

 حقق النادي الأهلي، تعادلًا مثيرًا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.


ترتيب مجموعة الأهلي بعد التعادل مع الجيش الملكي 

بهذا التعادل وصل الأهلي إلى النقطة الرابعة في صدارة المجموعة الثاني بفارق الأهداف عن يانج أفريكانز التنزاني الوصيف.

بينما جاء الجيش الملكي في المركز الثالث بنقطة وحيدة.

المركز الرابع شبيبة القبائل  بنقطة وحيدة أيضًا.

