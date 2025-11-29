الزمالك في مواجهة قوية أمام كايزر تشيفز اليوم

18 حجم الخط

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اختبارًا صعبًا ومهمًا في الثالثة عصر اليوم السبت، عندما يواجه كايزر تشيفز الجنوب أفريقي على استاد بيتر موكابا، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

مواجهة تُعد من أصعب محطات القلعة البيضاء في هذا الدور، خاصة أنها تأتي خارج الديار وفي أجواء جماهيرية وحماسية ينتظرها أصحاب الأرض.

الزمالك يدخل اللقاء واضعًا أمامه هدفًا واحدًا لا بديل عنه وهو العودة بنتيجة إيجابية تعزز موقفه في المجموعة، خصوصًا بعد التحضيرات القوية التي خاضها الفريق خلال الأيام الماضية، سواء على المستوى البدني أو الفني.

رسالة عبد الرؤوف

الجهاز الفني بقيادة أحمد عبد الرؤوف شدد على ضرورة التركيز طوال التسعين دقيقة، وعدم ترك أي مساحات أمام الفريق الجنوب أفريقي المعروف بسرعته واعتماده على الكرات المرتدة والانطلاقات من الأطراف.

كما يعلق جمهور الزمالك آمالًا كبيرة على لاعبيه اليوم، بعد وصول عدة رسائل تحفيزية من الجماهير ومن داخل الجهاز الفني لتأكيد أن الزمالك قادر على فرض شخصيته في أصعب الظروف.

ويُعد موقف محمود بنتايك أحد النقاط التي جذبت الأنظار قبل المباراة، بعدما أربك الحسابات الفنية بسبب حالته البدنية، وهو ما قد يفتح الباب لمفاجآت في التشكيل الأساسي.

في المقابل، يدخل كايزر تشيفز المباراة مدعومًا بعاملي الأرض والجمهور، وسعيًا لتعويض تعثره في اللقاءات السابقة وتحسين موقعه في المجموعة، مما يمنح المواجهة طابعًا تنافسيًا شديدًا.

مباراة اليوم تحمل الكثير من التحدي والإثارة، وستكون اختبارًا حقيقيًا لقدرة الزمالك على المنافسة بقوة هذا الموسم في الكونفدرالية.

