بمناسبة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، جرائم يعاقب عليها القانون المصري

18 حجم الخط

حملة 16 يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة، هي حملة عالمية تهدف إلى زيادة الوعي بالعنف ضد النساء والفتيات، وتسليط الضوء على حقوقهن وضرورة حمايتهن، وقد تم اختيار 16 يومًا لارتباطها بأحداث دولية رمزية.

حملة ١٦ يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة

تبدأ الحملة في 25 نوفمبر، وهو اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الذي أقرته الأمم المتحدة تكريمًا للناشطات الأخوات ميرابال الثلاث اللاتي قُتلن في جمهورية الدومينيكان عام 1960 بسبب نشاطهن السياسي ضد الدكتاتورية.

وتنتهي الحملة في 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان، لتسليط الضوء على العلاقة بين حماية النساء وحقوق الإنسان الأساسية.

التشريع المصري

في مصر سن المشرع مواد في قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لتوفير حماية شاملة ضد العنف الجسدي والجنسي والإلكتروني والأسرى تجاه النساء والفتيات.

تجريم التحرش الجنسي

جريمة التحرش الجنسي من أكثر الجرائم انتشارًا ضد النساء ويؤثر على الحرية الشخصية والكرامة، وتنص المادة 306 مكرر أ من قانون العقوبات على تجريم التعرض للآخر بإيحاءات أو تلميحات أو أفعال ذات طبيعة جنسية سواء كانت لفظية أو جسدية أو إلكترونية في الأماكن العامة والخاصة ووسائل الاتصال المختلفة.

أما المادة 306 مكرر ب فترفع مستوى الجريمة إلى جناية إذا ارتكب الفعل شخص له سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية على الضحية أو إذا ارتكب التحرش باستخدام التهديد أو السلاح أو بمشاركة أكثر من شخص.

ويهدف هذا التصنيف إلى رفع مستوى حماية الضحايا وضمان ردع الجناة، والتأكيد على محاسبتهم دون أي تمييز.

جرائم الاعتداء الجنسي وهتك العرض

تشدد المواد القانونية على العقوبات ضد الاعتداء الجنسي لما له من أثر جسيم على صحة المرأة النفسية والجسدية وكرامتها، نصا المادة 267 على عقوبة الاغتصاب، وتحدد العقوبة بالسجن المؤبد مع إمكانية تشديدها إذا ارتكب الجريمة أكثر من شخص أو كان الجاني صاحب سلطة على الضحية.



كما نصت المادة 268 تعالج هتك العرض أو الاعتداء الجنسي بالقوة أو التهديد أو باستخدام أي أداة أو جسد لفرض الفعل حتى لو لم يكتمل الفعل الجنسي الكامل، وتزيد العقوبة إذا ارتكب الفعل ضد قاصر أو امرأة حامل أو ضعيفة جسديًا.

أما المادة فهي 269 تختص بالاعتداء على القصر وتفرض عقوبات أشد لضمان حماية الأطفال والفتيات، سواء تم الاعتداء باستخدام القوة أو دونها، مراعاة لعدم قدرة الضحية على الدفاع عن نفسها.

تجريم ختان الإناث

ممارسة ختان الإناث جريمة خطيرة تمس حقوق الفتيات، وتوضح المادة 242 مكرر من قانون العقوبات عقوبة رادعة لكل من يجري عملية الختان أو يشجع عليها أو يروج لها.

وتشدد العقوبة إذا نتج عن الفعل عاهة مستديمة أو وفاة الضحية، كما يُعاقب الشخص ذو الصفة الطبية إذا ارتكب الجريمة. ويهدف هذا النص إلى حماية الفتيات من ممارسات تقليدية ضارة.

العنف الأسري

يشمل العنف الأسري الضرب والإيذاء النفسي والتهديد والإهمال المتعمد، ويطبق القانون نفس العقوبات العامة على أي فرد داخل الأسرة يرتكب هذه الجرائم.

وتعد المواد المتعلقة بالاعتداء البدني والعنف النفسي أساسًا لمحاسبة المعتدين، مع إمكانية تصعيد العقوبة عند وجود إصابات جسدية شديدة أو تكرار الاعتداء.

العنف الإلكتروني ضد المرأة

مع توسع وسائل التواصل أصبح الابتزاز والتحرش عبر الإنترنت من أبرز صور العنف، إذ ينص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات على تجريم الابتزاز باستخدام الصور أو الفيديو أو المعلومات الخاصة للإساءة أو الضغط على المرأة، ويعاقب القانون على اختراق الحسابات أو نشر الصور الخاصة دون إذن الضحية. وتشمل العقوبة الحبس والغرامة المالية، وتعتبر أداة قوية لحماية النساء في العصر الرقمي.

التنمر ضد النساء

تنص المادة 309 مكرر ب على معاقبة التنمر بالحبس والغرامة لكل من يرتكب هذه الأفعال ضد النساء.

وتزداد العقوبة إذا ارتكب التنمر عدة أشخاص أو من شخص صاحب سلطة على الضحية، مما يعكس حرص القانون على حماية النساء من الإيذاء النفسي والاجتماعي.

أهمية التشريعات والتطبيق

توضح هذه المواد القانونية مدى التزام الدولة بحماية المرأة من جميع أشكال العنف، وضمان حقوقها وكرامتها.

ويبقى التطبيق الفعلي للقوانين والتوعية المجتمعية عاملين أساسيين لردع الجناة وخلق بيئة آمنة للنساء والفتيات.

وتسعى حملة ستة عشر يومًا لمناهضة العنف ضد المرأة إلى تعزيز الوعي القانوني والاجتماعي، وإشراك المجتمع في حماية النساء والفتيات، وضمان أن تكون العقوبات أداة فعالة لمنع العنف بكل أشكاله.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.