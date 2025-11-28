الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

ننشر مواصفات الورقة الامتحانية للفصل الدراسي الأول بكليات جامعة القاهرة

امتحانات الجامعات
امتحانات الجامعات
ناقش مجلس جامعة القاهرة استعدادات الجامعة لامتحانات الفصل الدراسي الأول 2025/2026، والمواصفات التفصيلية للورقة الامتحانية بمختلف الكليات، من حيث الشكل والمضمون. 

ووفقا للجدول الزمني للعام الدراسي 2025/2026، الذي أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، تنطلق امتحانات منتصف العام الدراسي بالجامعات، او امتحانات الفصل الدراسي الأول، خلال شهر يناير 2026، على أن يترك تحديد الجداول لكل كلية وفقا لظروفها.

مواصفات الورقة الامتحانية بكليات جامعة القاهرة

وجاءت مواصفات الورقة الامتحانية كما أقرها مجلس جامعة القاهرة، والزم بها كليات الجامعة كالتالي:

  • ضرورة طباعة أسئلة الامتحان بصورة واضحة ومنظمة وبشكل غير مزدحم.
  • مراجعة الورقة الامتحانية من قبل أستاذ المادة للتأكد من خلوها من الأخطاء المطبعية أو اللغوية.
  • أن تكون أرقام الأسئلة وفروعها واضحة بدون تداخل.
  • وضوح الخط والمسافات بين الأسطر والكلمات وعلامات الترقيم.
  • تحديد الأسئلة الإجبارية والاختيارية.
  • ترتيب بنود كل نوع من أنواع الأسئلة معًا.
  • التأكيد على ضرورة ارتباط أسئلة الاختبار بأهداف المقرر وموضوعاته.
  • أن تقيس الأسئلة مستويات الأداء مثل القدرة علي التفسير والتحليل والمقارنة والنقد أو وضع خطة لحل المشكلة.
  • أن تقيس الأسئلة مستويات متنوعة ومتعددة من أداء الطالب ويراعى فيها التدرج من السهل إلى الصعب.
  • أن تكون الأسئلة واضحة المعني ومحددة.
  • أن يكون الزمن المخصص للامتحان مناسبا لكم الأسئلة.
  • أن تشتمل الورقة الامتحانية على أسئلة موضوعية (الاختيار من متعدد، الصواب والخطأ، والاجابات القصيرة)، واسئلة مقالية.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي 2025/2026

وحدد المجلس الأعلى للجامعات،الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2025/2026، والذي بدأ يوم السبت 20 سبتمبر الماضي، وجاءت كالتالي:

  • يبدأ العام الدراسي السبت 20 سبتمبر 2025.
  • تُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر نوفمبر حسب كل كلية.
  • تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 15 أسبوعًا.
  • تنتهي الدراسة بالفصل الدراسي الاول الخميس 1 يناير 2026.
  • تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول يوم السبت 3 يناير 2026.
  • تنتهى امتحانات الفصل الدراسي الأول الخميس 22 يناير 2026.
  • تبدأ أجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 24 يناير 2026.
  • تنتهي أجازة منتصف العام الدراسي الخميس 5 فبراير 2026.
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارًا من السبت 7 فبراير 2026.
  • تُقام امتحانات منتصف الفصل الدراسي الثاني"Mid – Term" خلال الـ3 أسابيع الأولى من شهر أبريل حسب كل كلية.
  • تستمر الدراسة بالفصل الدراسي الثاني  لمدة 15 أسبوعًا.
  • تنتهى الدراسية بالفصل الدراسي الثاني، الخميس 21 مايو 2026.
  • تجُرى امتحانات الفصل الدراسي الثاني خلال شهري مايو ويونيو 2026، وفقًا لطبيعة الدراسة والامتحانات بكل كلية.

الجريدة الرسمية