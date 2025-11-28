شاهد لحظة إخماد حريق ستوديو مصر (فيديو وصور)

18 حجم الخط

رصدت عدسة فيتو لحظة تمكن قوات الحماية المدنية من إخماد حريق اندلع داخل لوكيشن تصوير مسلسل “الكينج” لـ محمد إمام في استوديو مصر في المريوطية، مع استمرار تصاعد الأدخنة في محيط الاستوديو.

وكشف مصدر لـ "فيتو" أن الحريق اندلع بسبب الديكورات والأخشاب الموجودة داخل الاستوديو والتي تخص أعمالا فنية.

ودفعت قوات الحماية المدنية بالجيزة بـ 6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق ديكور مخصص لتصوير أحد المسلسلات الرمضانية داخل استوديو مصر بمنطقة المريوطية بالجيزة.

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل استوديو مصر، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الأخشاب والديكورات الخاصة بالتصوير.

