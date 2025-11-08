لمقاومة جوع الليل، أفضل الأطعمة لتناولها قبل النوم وما يجب تجنبه

18 حجم الخط

يشعر الجميع بالجوع في المساء وقبل النوم، والذي لا يسبب السمنة فقط وإنما كذلك إضرابات النوم والجهاز الهضمي التي قد تؤدي إلى غازات مزعجة أثناء النوم، واختيار الوجبة المناسبة قد يساعد في الحصول على نوم أسرع وأكثر عمقا، فيما قد يؤدي الخيارات الخاطئة إلى الأرق وعسر الهضم.

أسوأ الخيارات التي يجب تجنبها

الأطعمة الدسمة رغم جاذبيتها إلا أن الأطعمة الدسمة تسبب حموضة المعدة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي، خاصة إذا تم الاستلقاء بعد وقت قصير من تناولها.

الأطعمة الحارة

تناول الأطعمة الدهنية والحارة قرب موعد النوم فكرة سيئة، فهي لا تسبب الحموضة فحسب، بل قد تؤدي أيضا إلى غازات مزعجة.

رقائق البطاطس

مزيج الدهون والملح في رقائق البطاطس هو مزيج سيئ قبل النوم، كما أنه من السهل الإفراط في تناولها، مما قد يؤدي إلى الإفراط في الأكل وله تأثير سلبي على المزاج والوزن.

الكوكيز والشوكولاتة

تحتوي على الكثير من السكر الذي يمنح الجسم نشاط غير مرغوب فيه قبل النوم، تتبعه غالبا حالة من الإرهاق، كما تحتوي الشوكولاتة على الكافيين غير المرغوب فيه في ساعة متأخرة.

الآيس كريم

يعد الآيس كريم محمل بالدهون والسكر التي قد تجعل النوم أصعب، وإذا كان بنكهة الشوكولاتة، فإنه يضيف جرعة من الكافيين.

حبوب الإفطار السكرية

تعد حبوب الافطار مليئة بـالكربوهيدرات الفارغة ولا تشبع لفترة طويلة.

المشروبات الغازية والشاي

يجب تجنب الكافيين (الموجود في القهوة والشاي وبعض المشروبات الغازية) لمدة لا تقل عن 6 ساعات قبل النوم، كما أن المشروبات الغازية تسبب الانتفاخ وتحفز الحموضة.

من المهم أن تكون الوجبات الخفيفة تحتوي على أقل من 200 سعرة حرارية.

أفضل الخيارات التي تعزز النوم

نصف ساندويتش من الرومي

يعد ساندويتش الرومي خيار جيد للشعور بالشبع، لخبز كامل الحبوب يهضم ببطء، مما يطيل الشعور بالرضا، ولحم الديك الرومي يحتوي على التربتوفان، وهو حمض أميني يساعد على الشعور بالنعاس، وبدائل له هي زبدة الفول السوداني أو اللوز على خبز التوست كامل الحبوب، حيث ترفع زبدة المكسرات مستوى السيروتونين وهي مادة كيميائية محسنة للمزاج تساعد على الاسترخاء.

مقرمشات كاملة الحبوب مع الجبن

لمحبي الجبن، يمكن تناول كمية صغيرة الجبن مع بضع مقرمشات، أو اختيار الجبن القريش الذي يحتوي أيضا على التربتوفان.

الفشار

طالما أن الفشار غير مغطى بالزبدة أو مالح جدا، فهو خيار صحي، فهو يتكون من حبوب كاملة ويحتوي على الألياف، مما يجعله أكثر إشباعا من رقائق البطاطس.

لوح جرانولا منخفض السكر أو نصف موزة ولوز

يمكن أن يحل لوح الجرانولا منخفض السكر محل الكوكيز، بشرط أن يحتوي على بعض البروتين والألياف، كما أن نصف موزة مع حفنة من اللوز يعد خيار ممتاز لأنهما مصدران جيدان للمغنيسيوم الذي يساعد على الاسترخاء، ويحتويان أيضا على التربتوفان.

الزبادي اليوناني

عند الرغبة في حلوى كريمية، يعد الزبادي اليوناني الغني بالبروتين خيار أفضل، ويمكن إضافة الكرز أو التوت إليه، فهما يحتويان على الميلاتونين، وهو هرمون يساعد على الاستغراق في النوم.

الشوفان

الشوفان ليس وجبة فطور فقط، يمكن تناوله دفئ والذي يمنحه تأثير مهدئ، والألياف تساعد على الشبع، كما يحتوي الشوفان على الميلاتونين المعزز للنوم.

شاي الأعشاب

كوب من الشاي العشبي الخالي من الكافيين (مثل البابونج، زهرة الآلام، حشيشة الهر) يساعد على الاسترخاء، ويمكن أيضا اختيار النعناع، بشرط عدم المعاناة من حموضة المعدة.

تجنب الأكل اللاواعي والتفكير في "الوجبة المصغرة"

إذا شعر الشخص بالرغبة في تناول الطعام أثناء مشاهدة التلفزيون ليلا، يجب التوقف وسؤال النفس: هل أنا جائع حقًا؟ قد يكون الأمر مجرد ملل أو قلق، ولكن إذا كان الجوع حقيقي، يجب عدم تجاهل إشارات الجسم، إذ يصعب النوم مع قرقرة المعدة أو انخفاض سكر الدم.

ولا يجب الإفراط في الأكل حتى لو كان الشخص جائع جدا، فالنوم مع معدة ممتلئة جدا يؤدي إلى الحموضة والانتفاخ.

