كأس الكونفدرالية، تعادل سلبي بين عزام يونايتد والوداد المغربي في الشوط الأول

18 حجم الخط

كأس الكونفدرالية، انتهى الشوط الأول من مباراة فريق عزام يونايتد أمام الوداد المغربي بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب “أمان” الجديد بزنجبار، ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية 2025-26.

الوداد يتخطى نيروبي يونايتد في الجولة الأولى

استهل الوداد المغربي الجولة الافتتاحية في كأس الكونفدرالية بفوز ثمين على ضيفه نيروبي يونايتد الكيني بنتيجة (3-0)، على أرضية ملعب العربي الزاولي بالدار البيضاء.

تشكيل الوداد ضد عزام التنزاني في كأس الكونفدرالية

دخل فريق الوداد المغربي مباراته أمام عزام يونايتد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: بوشواري، أمين أبو الفتح، غيليرمي فيريرا، أيوب بوشتة.

خط الوسط: وليد الصبار، عزيز كي، جوزيف باكاسو.

خط الهجوم: نور الدين أمرابط، حمزة هنوري، ثيمبنوكسي لورتش.

القناة الناقلة لمباراة عزام يونايتد والوداد

تمتلك قنوات بي إن سبورت حقوق بث مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية موسم 2025-2026 في المنطقة العربية والشرق الأوسط.

وخصصت الشبكة القطرية قناة beIN SPORTS 5 لبث مباراة الوداد ضد عزام يونايتد اليوم في الجولة الثانية من دور المجموعات

ترتيب المجموعة

