الإثنين 24 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كأس الكونفدرالية، الوداد المغربي يضرب نيروبي يونايتد بثلاثية نظيفة ويتصدر مجموعته

الوداد المغربي، فيتو
الوداد المغربي، فيتو
18 حجم الخط

حقق الوداد المغربي أول انتصاراته بثلاثية نظيفة على حساب نيروبي يونايتد الكيني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء، في الجولة الإفتتاحية بحساب المجموعة الثاني بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل ثلاثية الوداد في مرمى نيروبي الكيني كل من أيوب بوشيتة في الدقيقة 3 ومحمد بوشواري في الدقيقة 45، ثم سجل البديل محمد رياحي الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر اللقاء

أعلن محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد المغربي تشكيل فريقه لمواجهة نيروبي يونايتد الكيني، في افتتاح مشواره 

تشكيل الوداد المغربي أمام نيروبي يونايتد

دخل فريق الوداد المغربي مباراته أمام نيروبي يونايتد الكيني بتشكيل مكون من:

حرسة المرمى: المهدي بنعبيد

الدفاع: فيريرا - مايرز - بوشواري - أيوب بوشيتة 

الوسط: باكاسو - عبد الغفور لاميرات - عزيز كي 

الهجوم: أمرابط - لورش - حمزة هنوري

تشكيل الوداد أمام نيروبي يونايتد، فيتو
تشكيل الوداد أمام نيروبي يونايتد، فيتو

مجموعة الوداد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية 

يقع الوداد الرياضي المغربي ضمن مجموعة نارية (المجموعة الثانية)، والتي تضم كلا من نادي عزام، مانيما يونيون، ونيروبي يونايتد.

الوداد يتصدر المجموعة الثانية 

بهذة النتيجة يحصد فريق الوداد المغربي أول ثلاث نقاط له في إفتتاح ماراثون دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية  

الفوز منح الوداد المغربي صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مانيما يونيو الكونغولي الذي فاز في الجولة الأولى أيضا على عزام يونايتد، ولكن الوداد يتفوق في فارق الأهداف

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوداد المغربي نيروبي يونايتد الكيني كأس الكونفدرالية ملعب العربي الزوالي أيوب بوشيتة محمد بوشواري محمد رياحي

مواد متعلقة

كاس الكونفدرالية، الوداد يتقدم 2-0 أمام نيروبي يونايتد في الشوط الأول

كأس الكونفدرالية، تشكيل الوداد المغربي أمام نيروبي يونايتد

بيزيرا والجزيري يقودان هجوم الزمالك أمام زيسكو فى الكونفدرالية

منافس الزمالك بالكونفدرالية، الوداد المغربي يعلن رسميًا ضم حكيم زياش

الأكثر قراءة

خريفى مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

بعد الاجتماع الودي، ممداني لا يزال يعتبر ترامب "فاشيا"

انخفاض يصل لـ 33 جنيها، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

مسلم يعلن عودته لزوجته يارا: رجعت لحضني وأولى عندي من أي حد

اليوم، انطلاق النسخة الرابعة من الملتقى العلمي الدولي لكلية اللغة والإعلام بالأكاديمية العربية

تحطم سيارتين بسبب انهيار جزئي بعقار قديم في الإسكندرية (صور)

4 أكلات للحفاظ على مستوى ضغط الدم

خدمات

المزيد

لتر الذرة يرتفع 3 جنيهات، أسعار الزيت اليوم الإثنين في الأسواق

غرامة 500 جنيه، عقوبة عدم التصويت بالمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب

أسعار الخضار اليوم، الطماطم تتهاوى إلى 5 جنيهات وارتفاع يومي مقلق في البصل والليمون

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري والكابوريا والبلطي

المزيد

انفوجراف

7 حالات تبطل الصوت الانتخابي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الإثنين 24 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية