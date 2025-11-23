كأس الكونفدرالية، الوداد المغربي يضرب نيروبي يونايتد بثلاثية نظيفة ويتصدر مجموعته

18 حجم الخط

حقق الوداد المغربي أول انتصاراته بثلاثية نظيفة على حساب نيروبي يونايتد الكيني، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب العربي الزوالي بالدار البيضاء، في الجولة الإفتتاحية بحساب المجموعة الثاني بدور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

سجل ثلاثية الوداد في مرمى نيروبي الكيني كل من أيوب بوشيتة في الدقيقة 3 ومحمد بوشواري في الدقيقة 45، ثم سجل البديل محمد رياحي الهدف الثالث في الدقيقة 86 من عمر اللقاء

أعلن محمد أمين بنهاشم المدير الفني لفريق الوداد المغربي تشكيل فريقه لمواجهة نيروبي يونايتد الكيني، في افتتاح مشواره

تشكيل الوداد المغربي أمام نيروبي يونايتد

دخل فريق الوداد المغربي مباراته أمام نيروبي يونايتد الكيني بتشكيل مكون من:

حرسة المرمى: المهدي بنعبيد

الدفاع: فيريرا - مايرز - بوشواري - أيوب بوشيتة

الوسط: باكاسو - عبد الغفور لاميرات - عزيز كي

الهجوم: أمرابط - لورش - حمزة هنوري

تشكيل الوداد أمام نيروبي يونايتد، فيتو

مجموعة الوداد في كأس الكونفيدرالية الأفريقية

يقع الوداد الرياضي المغربي ضمن مجموعة نارية (المجموعة الثانية)، والتي تضم كلا من نادي عزام، مانيما يونيون، ونيروبي يونايتد.

الوداد يتصدر المجموعة الثانية

بهذة النتيجة يحصد فريق الوداد المغربي أول ثلاث نقاط له في إفتتاح ماراثون دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية

الفوز منح الوداد المغربي صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط بالتساوي مع مانيما يونيو الكونغولي الذي فاز في الجولة الأولى أيضا على عزام يونايتد، ولكن الوداد يتفوق في فارق الأهداف

