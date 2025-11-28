نيوكاسل يعلن جاهزية صفقة الـ 75 مليون دولار للمواجهات المقبلة

18 حجم الخط

قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة، إن المهاجم يوان ويسا الذي تعرض لإصابة في الركبة بعد أيام من انضمامه للنادي قادما من برينتفورد في سبتمبر الماضي، تدرب للمرة الأولى مع فريقه الجديد دون أن يكشف عن موعد محتمل لعودته.

جاهزية ويسا

وتعاقد نيوكاسل مع ويسا القادم من الكونغو الديمقراطية مقابل (ما يقارب الـ75 مليون دولار) ليحل محل ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية بريطانية.

لكن ويسا تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده قبل أول ظهور له مع نيوكاسل.

ويسا

وقال هاو للصحفيين قبل يوم واحد من زيارة فريقه إلى إيفرتون في الدوري "إنه بخير، لقد تدرب معنا لأول مرة يوم الأربعاء، وكنت سعيدًا جدًا بالحالة التي ظهر عليها، كان ذلك ظهوره الأول مع الفريق، لذلك دعونا نرى ماذا سيقدم اليوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.