الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

نيوكاسل يعلن جاهزية صفقة الـ 75 مليون دولار للمواجهات المقبلة

نيوكاسل
نيوكاسل
18 حجم الخط

 قال إيدي هاو، مدرب نيوكاسل يونايتد اليوم الجمعة، إن المهاجم يوان ويسا الذي تعرض لإصابة في الركبة بعد أيام من انضمامه للنادي قادما من برينتفورد في سبتمبر الماضي، تدرب للمرة الأولى مع فريقه الجديد دون أن يكشف عن موعد محتمل لعودته.

جاهزية ويسا

وتعاقد نيوكاسل مع ويسا القادم من الكونغو الديمقراطية مقابل  (ما يقارب الـ75 مليون دولار) ليحل محل ألكسندر إيزاك الذي انتقل إلى ليفربول في صفقة قياسية بريطانية.

لكن ويسا تعرض للإصابة أثناء مشاركته مع منتخب بلاده قبل أول ظهور له مع نيوكاسل.

ويسا
ويسا

وقال هاو للصحفيين قبل يوم واحد من زيارة فريقه إلى إيفرتون في الدوري "إنه بخير، لقد تدرب معنا لأول مرة يوم الأربعاء، وكنت سعيدًا جدًا بالحالة التي ظهر عليها، كان ذلك ظهوره الأول مع الفريق، لذلك دعونا نرى ماذا سيقدم اليوم".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الكونغو الديمقراطية مدرب نيوكاسل نيوكاسل يونايتد يوان ويسا ويسا برنتفورد

مواد متعلقة

إيران تقاطع قرعة كأس العالم 2026 بسبب تعنت أمريكا

نجم ليفربول يكشف الشروط والتوقيت المناسب لرحيل آرني سلوت

برشلونة يعلن غياب لاعب وسطه لمدة أسبوعين بسبب الإصابة

أفضل انطلاقة منذ 2006، آرسنال يسير بخطى ثابتة في دوري أبطال أوروبا

قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة توتنهام بدوري أبطال أوروبا

الأكثر قراءة

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

الصحة: فحص 20 مليونا و168 ألف مواطن بمبادرة الكشف عن الأمراض المزمنة

مديرة مدرسة عبد السلام المحجوب: صاحبة الفيديو أخصائية نفسية والواقعة مدبرة

شاهد لحظة إخماد حريق ستوديو مصر (فيديو وصور)

المصري يعبر زيسكو بثلاثية مثيرة في الكونفدرالية الإفريقية

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

4 منتخبات تشارك لأول مرة في كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل دعاء الاستفتاح في الصلاة واجب، وما صيغته؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم ركوب الجمل في المنام وعلاقته بالحصول على ميراث كبير قريبا

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

المزيد
الجريدة الرسمية