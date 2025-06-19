أسباب ألم العصعص عند النساء، وطرق الوقاية منه

أسباب ألم العصعص عند النساء، تعاني كثير من النساء من ألم في منطقة أسفل الظهر، وتحديدا عند قاعدة العمود الفقري فيما يعرف بـ"العصعص".

أسباب ألم العصعص عند النساء

وقالت هيئة الرعاية الصحية أن ألم العصعص عند النساء مزعجا لدرجة تعيق الجلوس أو حتى الحركة الطبيعية، على الرغم من أن الألم العصعصي ليس شائعا جدًا، إلا أنه يصيب النساء بمعدلات أعلى مقارنة بالرجال، ويرتبط بعوامل حياتية وصحية متعددة.

ما هو العصعص؟

أكدت هيئة الرعاية الصحية ان العصعص هو العظم الأخير في العمود الفقري، ويتكون عادة من 3 إلى 5 فقرات ملتحمة، وعلى الرغم من أنه يبدو غير مهم، إلا أنه يلعب دورا في دعم الجسم أثناء الجلوس، ويرتبط بالعديد من العضلات والأربطة.



الأسباب الشائعة لألم العصعص عند النساء

وتتضمن أسباب ألم العصعص عند النساء:

1. السقوط أو الإصابة المباشرة

ضربة أو سقوط مباشر على منطقة الأرداف يمكن أن يسبب كسرًا أو كدمة في العصعص، وهو سبب شائع للألم.

2. الجلوس لفترات طويلة

الجلوس على أسطح صلبة أو غير مريحة لفترات طويلة، خاصة دون حركة، يضع ضغطًا مفرطا على العصعص.

3. الولادة الطبيعية

أثناء الولادة، قد يتعرض العصعص للضغط أو التمدد الزائد، مما يؤدي إلى ألم يستمر لأسابيع أو حتى أشهر بعد الولادة.

4. السمنة أو النحافة المفرطة

الوزن الزائد يزيد الضغط على العصعص أثناء الجلوس.

بينما نقص الدهون في منطقة الأرداف عند النحيفات قد يؤدي إلى احتكاك مباشر مع العظم.



5. مشكلات في العمود الفقري أو الحوض

مثل انزلاق الفقرات أو التهاب المفاصل في منطقة أسفل الظهر أو الحوض، والتي يمكن أن تؤثر على وضعية العصعص وتسبب ألمًا مزمنًا.

في حالات نادرة، قد يكون الألم العصعصي ناتج عن عدوى أو ورم في تلك المنطقة.

ألم العصعص

متى يكون الألم مقلق؟

اكدت هيئة الرعاية الصحية انه إذا استمر الألم لأكثر من أسبوعين، أو صاحبته أعراض مثل الحمى أو فقدان الوزن أو صعوبة في التبرز أو التبول، يجب مراجعة الطبيب فورا.

طرق الوقاية من الإصابة بألم العصعص

اوضحت أنه يمكن الوقاية من الإصابة بألم العصعص من خلال اتباع الآتي:

استخدام وسادات خاصة عند الجلوس

تجنب الجلوس لفترات طويلة، وتحريك الجسم كل ساعة.

الحفاظ على وزن صحي.



طرق العلاج لألم العصعص عند النساء

وتتضمن طرق العلاج لألم العصعص عند النساء:

علاجات منزلية: كمادات دافئة، مسكنات خفيفة.

علاج طبيعي: تمارين تقوية عضلات الحوض وأسفل الظهر.

علاج طبي: في حالات الألم المزمن، قد يتم اللجوء إلى حقن موضعية أو علاج جراحي نادرًا.

أشارت هيئة الرعاية الصحية ان ألم العصعص قد يكون مزعجًا ومؤثرًا على جودة الحياة، لكنه غالبًا ما يكون قابلًا للعلاج بوسائل بسيطة وفعالة.

أكدت أن الوعي بالأسباب والعناية بوضعية الجلوس والنشاط البدني من أهم مفاتيح الوقاية.

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