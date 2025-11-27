الخميس 27 نوفمبر 2025
حوادث

تحقيقات موسعة في الاتهامات المتبادلة بين مديرة مدرسة وولية أمر بالتعدي بالضرب

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في واقعة تبادل الاتهامات بين مديرة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر وولية أمر أحد الطلاب، وذلك على خلفية مشادة داخل المدرسة، تطورت إلى اعتداء متبادل وفق ما جاء في المحاضر الرسمية.

 

اتهام مديرة مدرسة لولية أمر بالتعدي عليها

 وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من مديرة المدرسة يفيد بتعرضها للاعتداء داخل مقر عملها، موضحة أن طالبا حضر إلى المدرسة وبحوزته هاتف محمول بالمخالفة للتعليمات، ما دفع الإدارة إلى التحفظ عليه واستدعاء والدته لاستلامه.

 

وأضافت المديرة أنها فوجئت بحضور والدة الطالب، التي دخلت معها في مشادة كلامية انتهت – بحسب قولها – باعتداء ولية الأمر عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

في المقابل، حررت والدة الطالب محضرا اتهمت فيه مديرة المدرسة بالاعتداء عليها، لتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية من الجانبين، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

