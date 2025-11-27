تحقيقات موسعة في الاتهامات المتبادلة بين مديرة مدرسة وولية أمر بالتعدي بالضرب

18 حجم الخط

تجري نيابة أكتوبر تحقيقات موسعة في واقعة تبادل الاتهامات بين مديرة مدرسة بمدينة 6 أكتوبر وولية أمر أحد الطلاب، وذلك على خلفية مشادة داخل المدرسة، تطورت إلى اعتداء متبادل وفق ما جاء في المحاضر الرسمية.

اتهام مديرة مدرسة لولية أمر بالتعدي عليها

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا من مديرة المدرسة يفيد بتعرضها للاعتداء داخل مقر عملها، موضحة أن طالبا حضر إلى المدرسة وبحوزته هاتف محمول بالمخالفة للتعليمات، ما دفع الإدارة إلى التحفظ عليه واستدعاء والدته لاستلامه.

وأضافت المديرة أنها فوجئت بحضور والدة الطالب، التي دخلت معها في مشادة كلامية انتهت – بحسب قولها – باعتداء ولية الأمر عليها بالضرب وإحداث إصابات بها، مطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

في المقابل، حررت والدة الطالب محضرا اتهمت فيه مديرة المدرسة بالاعتداء عليها، لتتخذ الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية من الجانبين، وتباشر النيابة العامة تحقيقاتها للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد المسؤوليات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.