الخميس 20 مارس 2025
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صحة ومرأة

بعد مسلسل لام شمسية، علامات تؤكد تعرض طفلك إلى التحرش الجنسي وطرق حمايته

مسلسل لام شمسية
مسلسل لام شمسية

أثارت مسلسل لام شمسية التي تعرض حاليا على قنوات التليفزيون، الجدل بسبب تطرقها إلى قضية التحرش الجنسي للأطفال وتوعية الأمهات حول أن التحرش قد يحدث للأطفال من أقرب الأشخاص.

وعرضت المسلسل أن الطفل تعرض إلى التحرش من صديق والده وبدت عليه بعض التغيرات بعدها، لذا على الأمهات اتخاذ الحذر لحماية أطفالها من التحرش الجنسي.

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري: إن التحرش الجنسي بالأطفال من أخطر الجرائم التي تؤثر على نفسية الطفل ومستقبله، وغالبًا ما يخشى الطفل البوح بما حدث له، لذا من المهم أن يكون الأهل على دراية بالعلامات التي قد تدل على تعرضه للتحرش، بالإضافة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحمايته.

علامات تؤكد تعرض طفلك إلى التحرش 

وأضافت ولاء، أن هناك علامات تدل على تعرض الطفل للتحرش الجنسي، منها:-

  • التغيرات السلوكية، حيث يصبح الطفل أكثر انعزالًا أو يخاف من أشخاص معينين فجأة.
  • تقلبات مزاجية حادة، مثل الغضب السريع أو الحزن الشديد دون سبب واضح.
  • فقدان الاهتمام بالأنشطة التي كان يستمتع بها سابقًا.
  • التعلق الزائد بالأهل أو العكس، الابتعاد عنهم وعدم الرغبة في الحديث.
  • وجود تغيرات جسدية، مثل ظهور كدمات أو جروح غير مبررة في المناطق الحساسة.
  • لشعور بألم أو حرقان عند التبول أو الشكوى من آلام في الأعضاء التناسلية.
  • التهابات متكررة أو عدوى غير مبررة في المناطق الحساسة.
  • تغيرات في السلوك الجنسي، حيث استخدام كلمات أو تصرفات جنسية غير مناسبة لعمره.
  • تقليد أفعال جنسية عند اللعب مع الأطفال الآخرين.
  • الفضول المفرط حول الأمور الجنسية، بشكل غير طبيعي مقارنة بأقرانه.
  • تغيرات في النوم والتغذية، وإصابته بالكوابيس المتكررة أو التبول اللاإرادي المفاجئ.
  • فقدان الشهية أو الإفراط في تناول الطعام كوسيلة للهروب من التوتر.
  • الخوف من أماكن أو أشخاص محددين، ورفض الذهاب إلى أماكن معينة مثل المدرسة أو بيت أحد الأقارب.
  • الخوف غير المبرر من أشخاص معينين أو إظهار قلق شديد عند ذكر أسمائهم.
التحرش الجنسي للأطفال 
التحرش الجنسي للأطفال 

نصائح لحماية طفلك من التحرش الجنسي 

وتابعت، أن هناك بعض النصائح لحماية الطفل من التحرش الجنسي، التى يجب اتباعها، منها:-

  • تعزيز الوعي والثقة بالنفس، حيث يجب تعليم الطفل أسماء أجزاء جسده الحقيقية وأهمية احترامها.
  • توضيح الفرق بين اللمسة "الجيدة" (كالعناق من الوالدين) و"السيئة" (اللمس غير اللائق).
  • تشجيع الطفل على قول "لا" لأي شيء يجعله يشعر بعدم الارتياح.
  • وضع حدود واضحة، من حيث عدم إجبار الطفل على تقبيل أو معانقة أي شخص إذا لم يكن مرتاحا لذلك.
  • تعليمه أنه لا يسمح لأي شخص بلمس جسده، حتى لو كان شخص معروف.
  • المراقبة والانتباه للأشخاص حول الطفل، ومراقبة سلوك البالغين المحيطين بالطفل والانتباه لأي تصرفات غير مريحة.
  • عدم ترك الطفل بمفرده مع شخص بالغ غير موثوق، خاصة في أماكن مغلقة.
  • تعزيز الثقة بين الطفل والوالدين، حيث يجب تشجيع الطفل على التحدث بحرية عن مشاعره وتجربته اليومية.
  • طمأنته بأنه لن يتعرض للعقاب إذا أخبر والديه عن أي موقف غير مريح.
  • تعليم الطفل كيفية التصرف إذا تعرض للتحرش، وإخباره بضرورة الهروب من الموقف وطلب المساعدة من شخص موثوق، وتزويده بأرقام هواتف والديه أو أشخاص موثوقين للاتصال بهم عند الحاجة.
  • مراقبة استخدام الإنترنت، حيث يجب متابعة المحتوى الذي يشاهده الطفل والتأكد من أمان المواقع والتطبيقات.
  • تعليم الطفل عدم مشاركة أي صور أو معلومات شخصية مع الغرباء على الإنترنت.
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التحرش الجنسي علامات تؤكد تعرض طفلك إلى التحرش الجنسي نصائح لحماية طفلك من التحرش الجنسي مسلسل لام شمسيه التحرش الجنسي للأطفال الدكتورة ولاء يحيى

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