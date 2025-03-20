الخميس 20 مارس 2025
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صحة ومرأة

نصائح تساعدك فى التعامل مع طفلك إذا تعرض للتحرش الجنسي

التحرش الجنسي
التحرش الجنسي

التحرش الجنسي بالأطفال من الظواهر السلبية التى للأسف انتشرت فى مجتمعنا الوقت الحالى، نتيجة اضطرابات نفسية للفاعلين بها.

وتخشى كل أم على أطفالها من هذه الظاهرة، وللأسف تجهل بعضهن طرق التعامل الصحيحة إذا تعرض الطفل للتحرش.

وتقول الدكتورة ولاء يحيى استشارى نفسي وأسري، إنه عند تعرض الطفل للتحرش الجنسي، تظهر عليه بعض الاضطرابات السلوكية التغييرات، وهنا يأتي دور الأم التى يجب أن تكون على دراية بطفلها وما يتعرض له.

نصائح للتعامل مع الطفل إذا تعرض للتحرش 

 وأضافت ولاء، أنه إذا ظنت الأم أن طفلها تعرض إلى التحرش الجنسي، عليها القيام ببعض الخطوات، منها:-

  • التحدث معه بلطف ودون إجباره على التحدث إذا لم يكن مستعدا.
  • الاستماع إليه دون لوم أو تخويف، وإظهار الدعم الكامل له.
  • استشارة طبيب نفسي أو أخصائي لمساعدته في التعامل مع الأمر.
  • إبلاغ الجهات المختصة إذا كان هناك دليل واضح على تعرضه للتحرش.

وتابعت، أن حماية الأطفال من التحرش مسؤولية الجميع، ويجب على الأهل تعزيز التواصل والثقة مع أبنائهم ليكونوا قادرين على حمايتهم والإبلاغ عن أي تصرف غير آمن.

التحرش الجنسي بالأطفال 
التحرش الجنسي بالأطفال 

عقوبات التحرش الجنسي في القانون المصري

وشهدت التشريعات المصرية تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي، التي باتت تشكل تهديدًا كبيرًا للأمن الاجتماعي. بموجب القانون رقم 185 لسنة 2023، الذي صادق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تم تعديل قانون العقوبات لتشديد العقوبات على جرائم التحرش. وينص القانون على ما يلي:

  • التحرش بالإيحاءات الجنسية أو الفاحشة، ويعاقب كل من يرتكب إيحاءات جنسية أو فاحشة في مكان عام أو خاص بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين، مع غرامة مالية تبدأ من 100 ألف جنيه مصري.
  • والتحرش مع استغلال النفوذ: إذا كان الجاني يمتلك سلطة وظيفية أو أسرية أو تعليمية على الضحية، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة لا تقل عن 7 سنوات، مع غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه مصري.
  • التحرش المتكرر أو باستخدام السلاح، في حال تكرار الجريمة أو استخدام سلاح، يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس 10 سنوات كحد أدنى، مع مضاعفة الغرامات.

وقد جاءت هذه التعديلات بعد ضغوط اجتماعية متزايدة، خاصة عقب انتشار قصص ضحايا التحرش على مواقع التواصل الاجتماعي منذ عام 2020، مما دفع البرلمان إلى تحويل التحرش من جنحة إلى جناية، بهدف تعزيز الردع العام والخاص.

عقوبات استغلال الأطفال

فيما يتعلق باستغلال الأطفال، يوفر القانون المصري حماية خاصة لهذه الفئة بموجب قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. وبعد الجدل الذي أثاره مسلسل "لام شمسية" حول استغلال الأطفال، أصبح من الضروري استعراض أبرز العقوبات:

تعريض الطفل للخطر، حيث يعاقب كل من يعرض طفلًا للخطر بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، و/أو غرامة تتراوح بين 2000 و5000 جنيه مصري.

وتشمل هذه الحالات الإهمال أو التعرض للاستغلال الجنسي.

التحريض على الجريمة إذا تم تحريض طفل على ارتكاب جرم أو تسهيل ذلك، تصل العقوبة إلى الحبس من سنة إلى 7 سنوات.

الاتجار بالأطفال، بموجب قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، يعاقب مرتكبو جرائم الاستغلال الجنسي للأطفال أو الاتجار بهم بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه مصري، مع تشديد العقوبة في حال استخدام العنف أو الاحتجاز.

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كيف عبر نشيد الطفل "يوسف" عن قصة مسلسل "لام شمسية"؟

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بعد مسلسل لام شمسية، علامات تؤكد تعرض طفلك إلى التحرش الجنسي وطرق حمايته

 

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