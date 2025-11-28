الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

بورسعيد والصعيد أعلى خطوط السكك الحديد تأخيرًا

قطار
قطار
18 حجم الخط

اعتذرت الهيئة القومية للسكك الحديدية للركاب عن التأخيرات المتوقعة اليوم للقطارات والناتجة عن أعمال الصيانة الدورية وبسبب بعض التحديات نتيجة الشبورة المائية فى الصباح. 

وتوقعت الهيئة القومية للسكك الحديدية استمرار تراجع  تأخيرات القطارات اليوم، على الوجهين البحري والقبلي، حيث تابع رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية إجراءات التشغيل على كافة الخطوط على مدار الساعة، لضمان تنفيذ جميع تعليمات التشغيل الخاصة بجهاز الـ"إي تي س"، والالتزام بالسرعات المقررة وفحص القطارات قبل التحرك من المحطات.

تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم 

وجاءت التأخيرات كالتالي:

أولًا: خط القاهرة / الإسكندرية: 

متوسط تأخيرات القطارات 20 دقيقة. 

ثانيًا: خط القاهرة / السد العالي: متوسط تأخيرات القطارات كالآتي:

 القاهرة / أسيوط 60 دقيقة.

 أسيوط / أسوان 60  دقيقة.

ثالثًا: 

خط بنها / بورسعيد: متوسط تأخيرات القطارات ٩٠ دقيقة.

رابعًا: خط طنطا / المنصورة / دمياط:

 متوسط تأخيرات القطارات 45  دقيقة.

خط قلين /كفر الشيخ  75 دقيقة 

تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر

وتأتي هذه التأخيرات في سياق تحديات متواصلة تواجه قطاع السكك الحديدية في مصر، حيث تُعدّ مشكلة تأخر القطارات من القضايا المزمنة التي تؤرق الركاب وتتطلب حلولًا جذرية. 

ورغم الجهود الحكومية المتواصلة لتطوير هذا المرفق الحيوي، والتي تشمل مشروعات تحديث الإشارات وتوريد قطارات وعربات جديدة، إلا أن تداعيات عقود من الإهمال والتقادم لا تزال تلقي بظلالها على انتظام حركة القطارات.  

وتتسبب هذه التأخيرات في إرباك جداول الركاب اليومية، وتؤثر سلبًا على مواعيد العمل والدراسة، مما يثير استياءً واسعًا بين مستخدمي القطارات الذين يعتمدون عليها كوسيلة نقل أساسية.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الوجهين البحرى والقبلى تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم تأخيرات القطارات اليوم الهيئة القومية للسكك الحديد السكك الحديدية السكك الحديدية في مصر القطارات اليوم رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية

مواد متعلقة

السكك الحديدية: انتظام حركة نقل الركاب مع بدء العام الدراسي الجديد وتوقعات بتراجع التأخيرات

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

ارتفاع تأخيرات القطارات على الوجهين البحري والقبلي

كامل الوزير يتابع حركة نقل الركاب بالسكك الحديدية

وزير النقل يتفقد حركة القطارات وهذه معدلات التأخير اليوم

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

بورسعيد الأعلى، تأخيرات خطوط السكك الحديدية اليوم

تأخير في مواعيد القطارات على الوجه القبلى لهذا السبب

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية