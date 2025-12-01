عباقرة ولكن مجهولون، "التميمي" طبيب فلسطيني عاش بالقاهرة وابتكر علاجا للدغات الأفاعي

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.



لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.



التميمي، طبيب فلسطيني عاش في القاهرة

وابتكر علاجا للدغات الأفاعي والثعابين



هو أبو عبد الله محمد بن أحمد بن سعيد التميمي.



اشتهر باسم "التميمي"، كان طبيبًا من القرن العاشر، اشتهر بإنجازاته واكتشافاته الطبية، ومن أهمها علاج لدغات الأفاعي والثعابين.

مولده ونشأته

ولد التميمي في القدس، تاريخ ميلاده مجهول، وقضى سنواته الأولى في القدس وما حولها، حيث درس الطب على يد الأطباء المحليين، أمثال الحسن بن أبي نعيم، والراهب المسيحي الأنبا زكريا بن ثوابة.

وكان التميمي يمتلك معرفة غير عادية بالنباتات وخصائصها، وكانت خدماته في هذا المجال مطلوبة جدا، حتى أصبح طبيبا شخصيا لحاكم الدولة الإخشيدية حاكم الرملة، الحسن بن عبد اللّه بن طغج المستولي، قبل أن يُطلب منه تقديم خدماته في القاهرة بمصر.



وفي عام 970، استقر التميمي في القاهرة، وازدهر فيها نشاطه الطبي، حيث كتب عملًا طبيًا للوزير، يعقوب بن كلس الذي كان يعمل تحت رعاية الفاطميين.



تخصص التميمي في تركيب العقاقير والأدوية البسيطة، ولكنه اشتهر بشكل كبير بعد تحضيره ترياقه المشهور كعلاج مجرب من لدغات الأفاعي وغيرها من السموم، وكان قد أسماه "ترياق الفاروق" بسبب صفاته الاستثنائية.

حياته

لا توجد معلومات كثيرة عن حياة التميمي الشخصية. وكان من معاصريه الجغرافي العربي الشهير شمس الدين المقدسي، والذي كان أيضًا من القدس.



وكان التميمي يسرد في كتاباته حكايات غريبة حول جغرافية فلسطين والممارسات الزراعية لسكانها، فضلًا عن مواردها المعدنية.

مؤلفاته

يُعتبر كتاب "المرشد الى جواهر الأغذية وقوت المفردات من الأدوية" أهم أعمال التميمي الطبية، واختصارًا يعرف باسم "المرشد", ولم يصل من الكتاب إلا أجزاء متقطعة.

وضع التميمي هذا العمل الذي يتناول فيه خواص بعض النباتات وأسس، لمؤلفات لاحقة في الطب كتبها آخرون، لا سيما كتاب ابن البيطار، الذي يصف فيه تراكيب أرْياق مختلفة تستخدم لعلاج السموم الناجمة عن لدغات الأفاعي ولدغات العقارب.



وكذلك الرسالة المهمة التي كتبها علي بن عبد العظيم الأنصاري في سوريا عام 1270 عن ترياق السموم، والتي أسماها بعنوان "وصف الترياق الفاروق"، حيث يعتمد على مؤلفات التميمي، التي لم يعد بعضها موجودا.



كما استفاد موسى بن ميمون (1138–1204) من مؤلفاته، ونقل عنه قوله: "إن هذا الرجل الذي كان في القدس، واسمه التميمي، ألف كتابًا "يسمونه "المرشد" أي "الدليل".



ويقولون إنه كان ذا خبرة عظيمة. وإن اتضح أن أكثر كلامه قصصًا ومنه ما هو خاطئ، إلا أنه ذكر كثيرا من الأدوية الخاصة في الأطعمة الطبيعية، وكان يرى أنها تؤثر في كثير من الأدوية.

ورغم بقاء أجزاء فقط من عمل التميمي الأساسي، إلا أن قسمًا من الكتاب، تحديدًا الفصول 12 و13 و14، يتناول الصخور والمعادن، بما في ذلك الأسفلت، وهي موجود اليوم في المكتبة الوطنية الفرنسية في باريس، في شكل مخطوطة تضم 172 صفحة.



وتم نسخ أقسام أخرى من العمل الأصلي للتميمي عام 1270، وهي محفوظة الآن في متحف مكتبة الطب الوطنية الأمريكية في بيثيسدا بولاية ماريلاند.



واستشهد ابن البيطار، بالتميمي نحو سبعين مرة.

ونشرت ملخصات هذه المخطوطات باللغة العبرية بمعرفة يارون سري وزوهر عمار من جامعة بار إيلان، في كتاب "أرض إسرائيل وسوريا كما وصفها التميمي".

وتمثل أعمال التميمي حول المواد الطبية مصدرًا فريدًا لفهم العلاجات العلاجية التي كانت مستخدمة في سوريا وفلسطين خلال الفترة الإسلامية المبكرة (حتى 1099).

وهي تتعلق بالحياة اليومية ومعتقدات السكان المحليين، بالإضافة إلى الاستخدامات العملية للنباتات، في منطقتي القدس وحوض البحر الميت.



كما يسلط الضوء على عملية أسلمة القدس وضواحيها خلال تلك الفترة.

ويتمتع تنقيح التميمي الترياقي بأهمية خاصة بالنسبة إلى علماء النبات، حيث يصف بتفصيل كبير السمات المميزة للنباتات المستخدمة كـالنباتات الكهربية، وكذلك الموسم المناسب لجمع مثل هذه النباتات.

ومن أعماله الطبية الهامة الأخرى:

الفاحص والأخبار أو الفحص والأخبار

امتزاج الأرواح

حبيب العروس وريحان النفوس في الطب

مقالة في ماهية الرمد وأنواعه وأسبابه وعلاجه

كشف السر المصون والعلم المكنون في شرح خواص القرآن

منافع خواص القرآن العزيز

خواص القرآن

كتاب الترياق

كتاب في الترياق، وفي هذا الكتاب شرح منافع الترياق الفاروق واستوعب فيه تكميل أدويته.

مختصر في الترياق

رسالة في صنعة الترياق الفاروق والتنبيه على ما يغلط فيه من أدويته ونعت أشجاره الصحيحة وأوقات جمعه وكيفية عجنه وذكر منافعه وتجربته.

رسالة عن الترياق الفاروق أرسلها لابنه علي يخبره فيها عن كيفية صنعه.

المرشد إلى جواهر الأغذية وقوى المفردات في الأدوية، وهو من أثمن كتبه وليس له نسخ كاملة ولكن توجد أجزاء منه محفوظة في المكتبة الوطنية الفرنسية، وقطعة منه في مكتبة بطرسبرغ، وجزء آخر في المكتبة البريطانية.

مادة البقاء لإصلاح فساد الهواء والتحرز من ضرر الأوباء، كتبه عام 370 هـ-980 في مصر، ويعتبر أول كتاب عربي عن البيئة، وهو أكبر الكتب حجمًا لموضوع تلوث البيئة في التراث العربي، كذلك يعتبر موسوعة في الطب الوقائي وحماية البيئة، وقد أهدى التميمي هذا الكتاب ليعقوب بن كلس، وهو أشهر كتبه.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.