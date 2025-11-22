عباقرة ولكن مجهولون، خازم بن خزيمة انتصر في كل معاركه وقضى على الخوارج والإباضية والحرورية

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.



خازم بن خزيمة، انتصر في كل معاركه وقضى على الخوارج والإباضية والحرورية



هو أبو خزيمة خازم بن خزيمة بن عبد الله النهشلي الدارمي التميمي (90هـ - 153هـ / 708م - 770م)، أمير وقائد عسكري وسياسي، ورجل دولة من أبرز القادة والأمراء في الدولة العباسية في عصر التأسيس، وأحد القادة الذين كان لهم دور كبير وحاسم في انتصار العباسيين وتأسيس دولتهم.

كان خازم من دُهاة العرب، ذوي الرأي والمكيدة والخبرة في الحروب، ولم يُهزم في معركةٍ قط، وينتمي إلى بني نهشل من بني تميم الذين يعدون من أشراف العرب.

نشأته

وُلد في عام (90 هـ/708 م) تقريبًا في مدينة مرو الروذ، والتي تعد من أكبر بلدان إقليم خراسان.

ونشأ فيها نشأة حربية وسط قومه بني تميم الذين كانوا أكبر وأكثر القبائل العربية عددًا في خراسان.

القضاء على الدولة الأموية

كان خازم بن خزيمة من نقباء بني العباس، وكان محل ثقة لإمام الدعوة العباسية أبو مسلم الخراساني.

اعتبره المؤرخون الرجل الثاني في الدولة بعد الخليفة، تولى إمارة عمان في عهد أبي العباس السفاح، وإمارة خراسان في عهد أبي جعفر المنصور.

وخاض الكثير من الحروب والمعارك والحملات العسكرية، وقضى على كثير من حركات الخوارج والمتمردين على الخلافة العباسية حتى عرف في بلاط الخلفاء بلقب القائد.

وتولى قيادة شرطة الخليفة أبي جعفر المنصور.

فتح مدينة مرو الروذ، كما فتح مدينة حلوان، وشارك في الاستيلاء على بلاد فارس والعراق، وقتل آخر ولاة الدولة الأموية على العراق.

كان خازم الرجل العسكري الأول في زمانه، فخاض حروبًا كثيرةً لتثبيت أركان الدولة العباسية ومحاربة خصومها من الخوارج والمتمردين.

وكانت أول معركة له بعد أن بدأ أبو مسلم الخراساني في الجهر بالدعوة العباسية في خراسان، وكانت مهمة خازم بن خزيمة هي السيطرة على مدينة مرو الروذ.

وتحرك خازم إليها عام 129 هـ، ولكن قبل دخوله للمدينة واجهته مشكلة كبيرة، وهي وقوف عدد كبير من أبناء قبيلته تميم ضده، فقد أشهروا سيوفهم في وجهه، ومنعوه من دخول المدينة، ولكنه بفطنته ودهائه استطاع ضم سيوف قومه إليه، ونجح في أن يستولي على المدينة.

وشارك خازم في فتح إقليم همدان، ونهاوند، وفتح إقليم قومس، والري، وتم إجلاء القوات الأموية من هذه الأقاليم ففرت جميعًا إلى العراق.

ودخل خازم مدينة حلوان بدون قتال، وبذلك سيطر الجيش العباسي على جميع الولايات الشرقية للدولة الأموية، وذلك في سنة 131هـ.

وكان خازم بن خزيمة أميرًا على إحدى فرق الجيش العباسي، وكانت مهمته محاربة والي الأنبار للأمويين، وبالفعل تحرك خازم بن خزيمة مع قواته وهاجم الأنبار، وقتل العامل الأموي فيها واستولى عليها، وذلك في سنة 132هـ.

ووجه السفاح جيشًا لقتال يزيد بن هبيرة الفزاري والي العراق الأموي والذي كان يرابط مع جيشه في مدينة واسط.

وكان خازم بن خزيمة في مقدمة هذا الجيش، فحمل خازم على ابن هبيرة فاقتتلوا وانهزم أهل الشام هزيمة قبيحة.

دخل خازم مدينة واسط، وقتل ابن هبيرة وولده داؤد وكبار أصحابه، وكان الخليفة الأموي مروان بن محمد قد قُتل أيضًا في مصر في هذه السنة. وبذلك سقطت الدولة الأموية وقامت الدولة العباسية.

هزيمة الحرورية

كان الحرورية قد خرجوا في خراسان وعليهم شيبان بن سلمة البكري، أيام الأمويين، وكان مع شيبان ثلاثين ألف مقاتل.

ولما سقطت الدولة الأموية، وقامت الدولة العباسية أرسل أبو مسلم الخراساني إلى شيبان يطلب منه المبايعة للخليفة أبي العباس، فرد عليه شيبان: بل أنا أدعوك إلى مبايعتي بالخلافة، فوجه إليه أبو مسلم جيشًا عليه خازم بن خزيمة وبسام بن إبراهيم، ووقعت بين الطرفين معركة عند سرخس، أسفرت عن انتصار خازم ومن معه وهزيمة الخوارج ومقتل أميرهم شيبان بن سلمة البكري.

استرداد البحرين

كانت الصفرية قد تغلبوا على أكثر أرض البحرين في أواخر العصر الأموي وعليهم شيبان بن عبد العزيز، فلما ملك بنو العباس وجه أبو العباس في عام 134هـ جيشًا بقيادة خازم بن خزيمة إلى البحرين لقتالهم.

وانضم إلى خازم عدد من قومه بني تميم، فاقتتلوا قتالًا شديدًا، ففر شيبان بن عبد العزيز ومن معه من الصفرية وركبوا السفن وهربوا إلى عمان، والتي كان يسيطر عليها الإباضية بزعامة الجلندي بن مسعود، فناصبهم الجلندي وأصحابه العداء، واقتتلوا فانهزم الصفرية وقتلوا جميعًا.

هزيمة الإباضية في عمان

بعد السيطرة على بلاد البحرين، سار خازم بجيشه إلى عمان لمطاردة فلول الصفرية (فرقة من الخوارج) الهاربة.

ولما وصل ساحل عمان، لقيه الجلندي بن مسعود ومعه جموع الإباضية (فرقة شبيهة بالخوارج)، فاقتتلوا قتالًا شديدًا، وقتل من الإباضية تسعمائة رجل، وأحرق منهم تسعين رجلًا، وهرب الإباضية إلى مناطقهم وتحصنوا بها.

ثم التقى خازم مع الإباضية مجددًا، فأمر جنوده فأحرقوا بُيوت أَصحاب الْجُلُنْدَى، وَكَانَت من الخشب.. ثم مال عليهم جيش خازم فحملوا عليهم، وقتلوهم جميعًا ولم ينجُ منهم أحد، وكان عدد القتلى من الإباضية أكثر من عشرة آلاف، منهم أميرهم الجلندي.

القضاء على الخوارج

ثار الخوارج في الجزيرة بالعراق بقيادة ملبد بن حرملة الشيباني، في عام 137هـ، في زمن المنصور.

وهزم ملبد بن حرملة كثيرا من قادة أبي جعفر، ثم سار إلى الموصل فطرد عاملها عبد الحميد بن ربعي الطائي، ولقيه المهلب أبو الأزهر قرب تكريت فهُزم أبو الأزهر.

وبعث إليه المنصور زياد بن مشكان فهزمه ملبد.

ثم ولى المنصور إسماعيل بن علي على الموصل وأمره بقتال ملبد، فوجه إسماعيل إليه جيشًا فقتلهم ملبد.

واعترض ملبد يزيد بن حاتم المهلبي وقتل من أصحابه تسعمائة رجل، وهرب يزيد.

وبعث إليه المنصور روح بن حاتم والشمر بن عبيد الخزاعي وغيرهم في أكثر من خمسة عشر ألف مقاتل، فلقيهم ملبد وقتل منهم ألف رجل، ومات كثير منهم عطشًا، وانهزموا.

لم يجد المنصور سوى استدعاء القائد خازم، وذلك في سنة 138هـ، وندبه لقتال ملبد بن حرملة وأصحابه، فسار إليهم في ثمانية آلاف مقاتل.

واقتتلوا قرب الموصل، وكان ملبد قد اتفق مع أصحابه على خطة للإيقاع بخازم وجيشه، وهي أن يظهروا أنهم منهزمون بعد بداية المعركة، ولكن هذه الحيلة لم تنطل على خازم، فحمل ملبد على ميمنة جيش خازم وهزمهم فحمل خازم وهو في قلب الجيش على أصحاب ملبد حتى هزمهم، وعقر دوابهم.

ثم أمر خازم فرقة من جيشه أن يرشقوا ملبدًا وأصحابه بالنبال، ففعلوا ذلك فقتل ملبد، وقُتل معه أكثر من ألف رجل من أصحابه وهرب الباقون.

تمرد بسام بن إبراهيم

كان بسام بن إبراهيم من قادة آخر ولاة الدولة الأموية في خراسان، فلما انتصر الخراساني سار إلى بسام.

ثم عزم بسام بن إبراهيم على خلع طاعة أبي العباس ونزل قرقيسيا.

فجهز أبو العباس جيشًا لقتاله بقيادة خازم، فسار إليه خازم والتقى مع بسام قرب المدائن، ودارت بين الطرفين معركة انتصر فيها خازم.

وهرب بسام بن إبراهيم، فتبعه خازم وقتل كل من وجد من أصحابه، وذلك في سنة 134هـ.

تمرد والي خراسان

كان عبد الجبار بن عبد الرحمن من رجال الدعوة العباسية، واستعمله المنصور على خراسان فساءت سيرته، وأكثر القتل وسفك الدماء، ثم خلع طاعة المنصور.

وادعى عبد الجبار أن المنصور دعاه إلى عبادته، وذكر أن بني علي بن أبي طالب أحق بالخلافة من بني العباس وذلك ليكسب قلوبهم، ويضمن ولاءهم له، وأرسل إلى إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن علي يطلب منه الحضور إلى خراسان فلم يفعل، فجاء برجلٍ من عجم خراسان وزعم أنه إبراهيم بن عبد الله، فكلف المنصور ابنه المهدي ومعه القائد خازم بن خزيمة بقتاله، فسار المهدي حتى نزل مدينة الري وعسكر فيها.

ووجه خازم بن خزيمة إلى خراسان، وكلفه بقتال عبد الجبار، وكان الخراساني الدعي قد خطب في الناس في يوم الجمعة ودعا على المنصور، وذكر من قُتل من آل أبي طالب وبكى فأبكى الناس، وهكذا استطاع عبد الجبار حشد عدد كبير من القوات حوله لمحاربة العباسيين.

ولما توجه خازم بن خزيمة لقتال عبد الجبار، ووصلت تلك الأخبار إلى أهل خراسان، ثار على عبد الجبار أهل مرو الروذ وهي المدينة التي ولد فيها خازم، فصار عبد الجبار محاصرًا بين جيش خازم القادم من الري، وجيش أهل مرو الروذ ومن معهم من أهل خراسان، فاقتتلوا فهزم عبد الجبار وقتل أصحابه، وهرب هو.

ثورة الراوندية

الراوندية طائفة ضالة منحرفة وسميت بالراوندية نسبة إلى قرية راوند قرب مدينة أصفهان بخراسان في بلاد فارس.

وكان المنصور قد حبس مائتين من قادتهم، فثاروا في بغداد في عام 141هـ ودخلوا السجن، وحرروا أصحابهم، وقتلوا صاحب الشرطة عثمان بن نهيك.

فحمل عليهم خازم بن خزيمة وهزمهم وقتلهم جميعًا.

هزيمة مدعي النبوة

كان أستاذ سيس رجل فارسي الأصل، ادعى النبوة عام 150هـ، وتبعه كثيرون في خراسان، وكان يدعو إلى تحرير بلاد الفرس من قبضة بني العباس، واستطاع هزيمة والي خراسان العباسي والسيطرة على سجستان وهراة وبادغيس وغيرها من الأقاليم وشكل خطرًا كبيرًا.

وَتَجَمَّعَ مَعَهُ جَيْشٌ نَحوٍ مِن ثَلاثِمِائَة أَلف مُقَاتِل، وسير إليه المنصور عددًا من القادة فهزمهم جميعًا.

فدعا أبو جعفر المنصور المهدي والقائد بن خزيمة وندبهما لقتال أستاذ سيس.

وكان خازم مريضًا، فشرب دواءه، ثم قدم على المهدي وهو في نيسابور، وقدم المهدي خازمًا لقتال أستاذ سيس فاختار من العسكر أربعين ألف مقاتل، والتقى مع قوات أستاذ سيس واقتتلوا قتالًا شديدًا، وحمل بن خزيمة على الحريش السجستاني، وكان من قادة جيش أستاذ سيس حتى هزمه، وقتل سبعين ألفا من أصحابه، وأسر خازم يومها أربعة عشر ألفًا فضرب أعناقهم جميعًا.

وهرب أستاذ سيس مدعي النبوة.

فتح طبرستان

أرسل المنصور لابنه المهدي أن يوجه جيشًا مع القائد خازم بن خزيمة لمحاربة الاصبهبذ ملك طبرستان، الذي غدر ونقض عهده.

هاجم خازم بن خزيمة مدينة الرويان في طبرستان ففتحها، وأخذ قلعة الطاق فيها، وطالت الحرب بين خازم وملك طبرستان الإصبهبذ، فألح خازم على حربه، حتى تمكن من هزيمة الاصبهبذ وقتل أكثر أصحابه، وفتح إقليم طبرستان، وفر الأصبهبذ، ثم سار خازم وحارب المصمغان وظفر به وهزمه وفتح بلاده.

صفاته القيادية

كان خازم بن خزيمة يمتلك الصفات المميزة في الجوانب القيادية، وفي مقدمتها أصالة الرأي، والإبداع وسرعة اتخاذ القرار، وبعد النظر.

كما امتاز بتكتيكاته الحربية الذكية وجرأته وإقدامه، وحسن تقديره للمواقف وقوة تنظيمه لجيشه، وتحمله لمسؤوليات القيادة بنفسه فضلا عن الضبط الصارم لجنوده.

حتى قيل: "كان بنو العباس إذا حلَّت بهم مصيبة ووقعت بهم كارثة استجلبوا خازم بن خزيمة أو ولده خزيمة بن خازم".

وامتاز بالذكاء والخبرة والدهاء في المعارك، واستطاع أن يبتدع الخطط العسكرية؛ مما أفضى إلى انتصاره في جميع العمليات العسكرية التي تولاها.



وكان يجيد فنون الحرب ويسعى دومًا لاستغلال الفرص وكان يفضل أسلوب الحصار.

وعرف خازم بالأمانة والإخلاص للخلافة العباسية وبحسن التصرف حتى كان موضع أمان وثقة للخلفاء حتى أنهم استخلفوه نائبًا عنهم في عاصمة الخلافة أثناء ذهابهم إلى الحج.

وفاته

توفي في بغداد، ودفن فيها، عام (153هـ/770 م) وصلى عليه أبو جعفر المنصور.

