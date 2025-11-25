عباقرة ولكن مجهولون، ابن عيسى الإسطرلابي "أحد أهم علماء الفلك.. قاس محيط كوكب الأرض"

18 حجم الخط

على مر التاريخ الإسلامي لمعت أسماء عباقرة في مختلف المجالات مثل: ابن الخطاب، والصديق، وعلي بن أبي طالب، وعمر بن عبد العزيز، والبخاري، والشافعي، وابن حنبل، ابن سينا.. ابن رشد.. الكندي.. الفارابي.. الخوارزمي.. الطبري.. أبو حامد الغزالي.. البوصيري.. حتى محمد عبده.. المراغي.. المنفلوطي.. رفاعة الطهطاوي.. طه حسين.. العقاد.. أحمد شوقي.. عبد الحليم محمود.. محمد رفعت.. النقشبندي.. الحصري.. عبد الباسط.. وغيرهم، في العصر الحديث.

لكن هناك أسماء مهمة كان لها بصماتها القوية على العلم والحضارة، ولا يكاد يعرفها أحد، وفي هذه الحلقات نتناول سير بعض هؤلاء العباقرة المجهولين.

ابن عيسى الإسطرلابي.. أحد أهم علماء الفلك

علي بن عيسى الإسطرلابي، أحد أهم علماء الفلك العرب والمسلمين في العصور الوسطى. ومن مشاهير الرياضيين الفلكيين في القرن 9 (القرن 3 هـ) الذين قاموا بالأرصاد، وبيّنوا طريقة العمل بالإسطرلاب المسطّح.

عاش في بغداد. ودرس علم الهيئة (الفلك) على ابن خلف المروزي، وعمل مع الجوهري في مرصدي بغداد ودمشق.

من إنجازاته

كان مشهورا بمعرفته بالأدوات الفلكية، وخاصةً الإسطرلاب.

المعروف أن الإسطرلاب شاع استخدامه لتحديد المسافة الزاوية بين النقاط في السماء، ولمقارنة مواقع الكواكب أو القمر بالنجوم الثابتة.

في ذلك الوقت كتب علي بن عيسى بحثًا حول الإسطرلاب، واكتسب شهرة واسعة كصانع أدوات بارع.

كما شارك علي بن عيسى في الملاحظات الفلكية التي اهتم برعاية علمائها الخليفة العباسي المأمون (الذي حكم بين عامي 813-833).

قدم بن عيسى ملاحظات في بغداد في 829-830، وفي دمشق في 832-833.

قياس محيط كوكب الأرض

كما شارك في رحلة استكشافية لقياس حجم الأرض، عندما أراد المأمون رسم خريطة توضح حدود إمبراطوريته.

وفي ذلك الوقت كان معروفًا أن الأرض كروية، ومن ثمَّ احتاج ذلك المشروع إلى قياس محيط الكوكب.



وقتها، كان علي بن عيسى عضوًا في أحد الفريقين اللذين شكلهما عالم الرياضيات والفلكي الخوارزمي للمشروع.

ومن بين المشاركين الآخرين خالد بن عبد الملك المروّرذي وعلي البحتري. سافر الفريقان إلى سهل سنجار في العراق لقياس طول درجة واحدة من خط الزوال. ثم قاموا بضرب هذا القياس في 360 للحصول على تقدير محيط كوكب الأرض.



اشترك الأسطرلابي مع يحيي بن أبي منصور والعباس والجوهري وغيرهما في الأرصاد الفلكية التي أجريت في بغداد ودمشق وقياس درجة من دوائر سطح الكرة الأرضية الذي أمر به المأمون في سنجار نحو عام 820 (203 هـ).

أهم مؤلفاته

"رسالة في علم الأسطرلاب"، و"العمل بالأسطرلاب"، وهي رسالة لها مخطوطان في المكتبة الظاهرية بدمشق ومخطوط آخر في مكتبة الفاتيكان.

ومن مؤلفاته أيضا "الصحيفة الآفاقية"، وهو مخطوط محفوظ في مكتبة المتحف البريطاني بلندن، "رسالة بالعمل في الصحيفة القمرية"، وهو مخطوط في إسطنبول.

