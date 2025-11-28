أحمد السعدني يكشف كواليس فيلم "ولنا في الخيال حب" وسر ندم المخرجة على العمل معه (فيديو)

18 حجم الخط

كشف الفنان أحمد السعدني تفاصيل طريفة من مشاركته في فيلم «ولنا في الخيال حب»، موضحًا أن توتره الدائم في مواقع التصوير جعل المؤلفة والمخرجة سارة رزيق تشعر بالندم على بداية العمل معه، قبل أن يتحول الأمر إلى حالة كوميدية مبهجة خلال التحضيرات الأولى للفيلم.

توتر أحمد السعدني المبالغ فيه أربك مخرجة «ولنا في الخيال حب»

وقال الفنان أحمد السعدني مازحًا خلال لقائه في برنامج «معكم منى الشاذلي» على شاشة ON، إنه عندما يُعرض عليه أي مشروع جديد يصاب بتوتر زائد يدفعه إلى الحركة المستمرة داخل اللوكيشن، مضيفًا: «لما حد بيقول لي عايزك في شغل بتوتر جدًّا.. وده بيخليني أبقى عندي فرط حركة».

وأضاف ضاحكًا: «سارة كانت كل شوية تلاقيني بقوم أعمل أي حاجة.. أسألها طب تاكلي؟ طب تشربي؟ فكانت مخضوضة مني!».

وأوضح أحمد السعدني أن تلك التصرفات خلقت أجواء من الكوميديا اللطيفة بين فريق العمل، وساهمت في كسر الجليد خلال الأيام الأولى من التصوير.

أحمد السعدني: أنا رومانسي بالفطرة.. حتى لو بلا علاقة حب

وكشف أحمد السعدني أن شخصيته الرومانسية انعكست على أدائه في فيلم ولنا في الخيال حب، مشيرًا إلى أن انتماءه لبرج السرطان يجعله بطبيعته ميالًا للمشاعر والعاطفة، حيث قال: «لو مش في علاقة حب ببقى رومانسي مع نفسي.. زي عنوان الفيلم بالظبط ولنا في الخيال حب».

وأضاف أحمد السعدني أنه لم يكن يعرف أن الفيلم رومانسي في الأساس، لكنه شعر بأن العمل مختلف منذ اللحظة الأولى، موضحًا أنه تلقى عرضًا من المنتج صفي الدين محمود، وأن المخرجة والمؤلفة سارة رزيق أكدت رغبتها في وجوده ضمن فريق الفيلم.



وقال: «قلت أكيد ده فيلم كويس»، مؤكدًا أن الأجواء الإبداعية وروح الفريق جعلته أكثر ارتباطًا بالمشروع.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.