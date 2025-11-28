الفيوم تشيع جثامين 4 من ضحايا حادث مروري بالسعودية

18 حجم الخط

شيع المئات من أبناءقرية السعيدية وتوابعها، بمحافظة الفيوم جثامين 4 من أبنائهم لقوا مصرعهم في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تسلم الأهالي جثامين ذويهم من مطار القاهرة صباح اليوم، وأدوا صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالقرية.

تشييع ضحايا حادث السعودية

تسلم جثث الضحايا وصلاة الجنازة

وكانت الساعات الماضية شهدت لحظات إنسانية صعبة أثناء استلام جثامين أربعة من أبناء محافظة الفيوم الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بـ المملكة السعودية، إذ حرصت أسر الضحايا على التواجد منذ الصباح لمرافقة الجثامين ونقلها إلى مسقط رأسهم.

وكان قد تسبب الحادثة في حالة من الحزن بين أبناء محافظة الفيوم، ونشر المئات رسائل النعي والدعاء للضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

