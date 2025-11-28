الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

الفيوم تشيع جثامين 4 من ضحايا حادث مروري بالسعودية

صلاة الجنازة، فيتو
صلاة الجنازة، فيتو
18 حجم الخط

شيع المئات من أبناءقرية السعيدية وتوابعها، بمحافظة الفيوم جثامين 4 من أبنائهم لقوا مصرعهم في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، بعد أن تسلم الأهالي جثامين ذويهم من مطار القاهرة صباح اليوم، وأدوا صلاة الجنازة عقب صلاة الجمعة بالقرية.

تشييع ضحايا حادث السعودية
تشييع ضحايا حادث السعودية

تسلم جثث الضحايا وصلاة الجنازة 

وكانت الساعات الماضية شهدت لحظات إنسانية صعبة أثناء استلام جثامين أربعة من أبناء محافظة الفيوم الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بـ المملكة السعودية، إذ حرصت أسر الضحايا على التواجد منذ الصباح لمرافقة الجثامين ونقلها إلى مسقط رأسهم. 

وكان قد تسبب الحادثة في حالة من الحزن بين أبناء محافظة الفيوم، ونشر المئات رسائل النعي والدعاء للضحايا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.  

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الفيوم الجثامين السعودية المملكة العربية السعودي حادث مروري صلاة الجنازة صلاة الجمعة مطار القاهرة نقل الجثامين

مواد متعلقة

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

هيئة الاستعلامات: إجماع دولي على دور الرئيس السيسى التاريخي في إنجاح قمة شرم الشيخ

مصرع شاب وإصابة 9 آخرين في حادثين متفرقين بالفيوم

جيش الاحتلال يزعم: حزب الله مستمر في ترميم بناه التحتية من أجل استهدافنا

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الذهب والدولار والبيض وتخفيضات على الفراخ.. البورصة تربح 6 مليارات جنيه.. وتوصيات الغرف التجارية لتطبيق المنظومة الوطنية للتتبع الدوائي

انتظام المرور على الطريق الغربي بالفيوم بعد إزالة آثار حادث أسفر عن إصابة 5 أشخاص

«فيتو» تقدم نماذج من نبلاء ورموز مصر لإثراء الحياة السياسية والبرلمانية والحزبية.. مبادرة نطرحها بعيدا عن الإقصاء والتهميش والتكرار

ما حكم الشرع في صيام يوم المولد النبوي الشريف؟ دار الإفتاء تجيب

الأكثر قراءة

حريق ديكور تصوير مسلسل باستوديو مصر في المريوطية

منذر طمين يقود الهجوم، تشكيل المصري أمام زيسكو في الكونفدرالية

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

أسعار البيض اليوم الجمعة في بورصة الدواجن

رسائل قوية من السيسي لرئيس لبنان والوزير الأول للجزائر ورئيس شركة إيني

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

خدمات

المزيد

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هدية علمية تنعش الفكر، عرض كتاب "بناء الوعي وإنارة الفكر" في عدد مجلة الأزهر الجديد

من السنة النبوية، فضل يوم الجمعة والأحاديث الواردة فيه

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

المزيد
الجريدة الرسمية