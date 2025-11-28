الجمعة 28 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الوكيل الدائم لوزارة التضامن يفتتح معرض الحرف اليدوية السنوي بالظاهر

وزارة التضامن الاجتماعي،
وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
افتتح أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، نيابة عن الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي،  فعاليات معرض سنوي لجمعية  صعيدية  بالظاهر والمخصص لعرض الحرف اليدوية لقريتى أخميم بسوهاج، وحجازة بقنا بهدف الحفاظ عليها كحرف تراثية.

 

 حضور لفيف من الشخصيات العامة وممثلي الهيئات الدبلوماسية  

 

وشهد افتتاح المعرض الذي يستمر حتى 6 ديسمبر المقبل حضور لفيف من الشخصيات العامة، وعدد من ممثلي الهيئات الدبلوماسية بالقاهرة، وحيد نجيب رئيس مجلس إدارة الجمعية.

وتفقد الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي الحضور أروقة المعرض الذي يعرض منتجات يدوية يتم إنتاجها بخامات مصرية محلية بأيدي أكثر من 150 فتاة من فتيات وسيدات أخميم، و100 من شباب صناع قرية حجازة، مشيدين بجودة المنتجات المعروضة.

 

إحياء التراث الثقافي والفني المتوارث فى صعيد مصر

 

وتهتم الجمعية بإحياء  التراث الثقافى والفني المتوارث فى صعيد مصر، مع خلق فرص عمل خاصة للشباب والنساء والفئات ذات الدخل المنخفض عن طريق استغلال مواهبهم فى الحرف التراثية 

 

صناعة المنتجات الحرفية يدويًا

 

 يتم صناعة كافة المنتجات الحرفية يدويًا باستخدام الطرق المتوارثة منذ أجدادنا القدماء كالنول، كما يتم استخدام الأشكال المتوارثة من التاريخ الفرعونى والقبطى والإسلامى.

