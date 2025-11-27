الخميس 27 نوفمبر 2025
أخبار مصر

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

مايا مرسي وزيرة التضامن
مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، فيتو
أعلنت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مدة فترة سداد رسوم مستويات الحج لحجاج الجمعيات الأهلية المختارين في القرعة القرعة الإلكترونية العلنية لموسم 1447هـ- 2026م، والتي أجريت السبت الماضي لاختيار 12 ألف حاج بين المتقدمين، وذلك لمدة أسبوع آخر لتنتهي يوم الخميس المقبل الموافق 4 ديسمبر بدلا من اليوم الخميس الموافق 27 نوفمبر.

ويأتي هذا القرار في إطار جهود الوزارة للتيسير على الحجاج المختارين، حيث يتم السداد في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، لاتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات خلال تلك الفترة سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

أسعار حج الجمعيات الأهلية 

وتنظم وزارة التضامن الاجتماعي من خلال 
المؤسسة القومية لتيسير الحج ثلاثة برامج للحج وفقًا للآتي:
-  مستوى أول..«فنادق خمسة نجوم بساحة الحرم المكي».
-  مستوى ثاني.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 800 متر من الحرم المكي».
-  مستوى ثالث.. «فنادق مصنفة تبعد بمسافة 1500 متر من الحرم المكي».

أسعار برامج الحج

وقد تم اعتماد أسعار برامج الحج وفقًا للآتي: المستوى الأول بمبلغ 415 ألف جنيه شامل الوجبات، والمستوى الثاني بمبلغ  262 ألف جنيه شامل الوجبات، أما المستوى الثالث بمبلغ 228 ألف جنيه وشامل الوجبات، حيث إن أسعار جميع المستويات لا تتضمن تكلفة تذكرة الطيران، والتي سيتم تحديدها لاحقا.

الجريدة الرسمية