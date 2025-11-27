اليوم، آخر موعد لسداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية 2026

18 حجم الخط

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي أن اليوم الخميس آخر يوم لسداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية وذلك للحجاج الفائزين في قرعة الحج لعام 2026، سداد تكلفة الحج.

أماكن سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية 2026

وأعلن أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عن طرق سداد تكلفة حج الجمعيات الأهلية، مؤكدًا أن الحجاج المختارين في القرعة، عليهم البدء في سداد تكلفة المستوى في أحد البنوك الحكومية " مصر- الأهلي – القاهرة " أو البريد المصري، وذلك حتي يوم الخميس الموافق ٢٧ نوفمبر الجاري لإتمام الإجراءات، وفي حالة عدم إتمام الإجراءات سيتم تصعيد البديل من الحجاج الذين تم اختيارهم في القرعة.

إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام

وبلغ إجمالي المتقدمين لحج الجمعيات الأهلية هذا العام تجاوز الـ36 ألف مواطن ومواطنة، وذلك من خلال 2843 جمعية ومؤسسة أهلية، حيث بلغت نسبة الذكور من بين المتقدمين 42 % وبلغت نسبة السيدات 58%، وتصدرت محافظة القاهرة المرتبة الأولي بين المحافظات المتقدمة.

