الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

وزيرة التضامن تلتقي
وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي
18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة. 

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، ومشيدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي. 

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدى فى المنطقة، حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 8 ملايين أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة. 

وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي، فبتو
وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي، فيتو
وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي، فبتو
وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي، فيتو
وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي، فبتو
وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي، فيتو

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي مجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الرعاية  لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات التي تقدمها في قطاعات الأسرة والطفولة، مستعرضة كذلك دور الدولة في الاستجابة للأزمات، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وكذلك الجهود التي قدمها إلى دولة السودان الشقيق.

ومن جانبها ثمنت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، مبدية تطلعها لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاتحاد الاوروبي الدعم النقدي المشروط تكافل وكرامة الحماية الأجتماعية الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي برنامج الدعم النقدي المشروط مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي مجال الحماية الاجتماعية وزيرة التضامن الاجتماعي

مواد متعلقة

محافظ الفيوم، وزيرة التضامن وعدت بالتوسع في تسويق منتجاتنا من الحرف اليدوية

التضامن: مشروع الأسر المنتجة يحظى بأولوية في استراتيجية الوزارة

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

مد فترة سداد رسوم حج الجمعيات الأهلية أسبوعا

المالية: 650 ألفا قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بقيمة 78 مليار جنيه

السيسي يصدر قرارا جمهوريا بالموافقة على تسهيل قرض بمبلغ 4 مليارات دولار

أول تعليق من الإخوان على إعلان ترامب اتخاذ خطوات لتصنيف الجماعة منظمة إرهابية

المركز القومي للمسرح يعلن آخر موعد للتقديم لمسابقة السيد درويش الموسيقية

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الريال القطري بالبنوك المصرية صباح اليوم الخميس 27-11-2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللون الأحمر في المنام وعلاقته بالرزق والسعادة

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية