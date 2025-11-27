وزيرة التضامن تلتقي ممثلة الاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان

18 حجم الخط

استقبلت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، كايسا أولونجرين الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، بحضور دينا الصيرفي مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتعاون الدولي والعلاقات والاتفاقات الدولية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي اللقاء مرحبة بزيارة الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان والوفد المرافق لها، ومشيدة بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.

واستعرضت الدكتورة مايا مرسي جهود الدولة في مجال الحماية الاجتماعية، وتطبيقها برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة" الذي يعد من أكبر برامج الدعم النقدى فى المنطقة، حيث استفاد منه على مدار 10 سنوات ما يقرب من 8 ملايين أسرة، ويدعم حاليا 4.7 مليون أسرة.

وتناولت وزيرة التضامن الاجتماعي مجالات عمل الوزارة المتعددة في قطاعات الرعاية لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتمكين الاقتصادي، والخدمات التي تقدمها في قطاعات الأسرة والطفولة، مستعرضة كذلك دور الدولة في الاستجابة للأزمات، مشيرة إلى الدور الذي يلعبه الهلال الأحمر المصري باعتباره الآلية الوطنية المعنية بإنفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة، وكذلك الجهود التي قدمها إلى دولة السودان الشقيق.

ومن جانبها ثمنت الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي المعنية بحقوق الإنسان الجهود التي تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعي، مبدية تطلعها لمزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

