الأنبا مكاريوس يترأس السيمينار نصف السنوي لكهنة إيبارشية المنيا

ترأس نيافة الأنبا مكاريوس أسقف إيبارشية المنيا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، السيمينار نصف السنوي للكهنة، بعنوان "كهنوتًا مقدسًا"، واستمر لمدة 3 أيام، بمشاركة 143 من كهنة إيبارشية المنيا.

محاضرات السيمينار

وشارك في محاضرات السيمينار عدد من الأساقفة والكهنة، وهم نيافة الأنبا سيرابيون، مطران لوس آنجلوس، في محاضرة بعنوان "الكاهن رصين وقور ناضج"، ونيافة الأنبا يوسف، مطران جنوبي أمريكا، في محاضرة بعنوان: "علاقة الكاهن بزوجته وأولاده".

كما شارك في المحاضرات أيضا نيافة الأنبا توماس، مطران القوصية ومير، في محاضرة بعنوان  "الكاهن والدعم النفسي"، ونيافة الأنبا برنابا، مطران تورينو وروما، في محاضرة بعنوان: "الكاهن وتدبير الوقت".

وأيضا ألقى نيافة الأنبا تيموثاؤس، أسقف الزقازيق ومنيا القمح، محاضرة بعنوان "الكاهن على مثال المسيح"، القمص تادرس يعقوب، كاهن كنيسة مار جرجس باسبورتنج، في حديث حول: "خبرات رعوية"، والقمص رافائيل ثروت، كاهن كنيسة مار مينا بفم الخليج، محاضرة بعنوان: "زوجة الكاهن".

وتخلل السيمينار نصف السنوي لكهنة إيبارشية المنيا توابعها للأقباط الأرثوذكس، العشيات والقداسات والتسبحة الليلية، وأربع فقرات مناقشات رعوية.

 واُختتم اللقاء بتوصيات ختامية.

