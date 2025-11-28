بطولة الأهلي الدولية للناشئين، الأحمر يفوز على برشلونة بثنائية في افتتاح مشواره

18 حجم الخط

استهل فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2009 مشواره في بطولة الأهلي الدولية للناشئين تحت 16 عامًا بالفوز على برشلونة الإسباني بهدفين مقابل هدف، في لقاء الجولة الأولى من البطولة التي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعبه بفرع مدينة نصر.

افتتح أحمد عبد الهادي التسجيل لـ النادي الأهلي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلًا عرضية مميزة من الجبهة اليسرى، وأضاف محمد شادي الهدف الثاني برأسية رائعة بعدما قابل عرضية مهند عبد النبي من الجبهة اليمنى وقلص لوكاس أوجناسيان الفارق بتسجيل هدف برشلونة الوحيد.

تشكيل أهلي 2009 للمباراة



وبدأ أهلي 2009 المباراة بتشكيل مكون من:

في حراسة المرمى: محمد عبيد.

في خط الدفاع: سيف تامر - محمد حمدي قمر - عنتر عبد العزيز - آدم يوسف.

في خط الوسط: شوقي السعيد - مهند عبد النبي - سيف كريم - أحمد عبد الهادي - مصطفى فرج.

في خط الهجوم: محمد شادي.

ويضم الجهاز الفني لفريق أهلي 2009 كلا من، محمد عز مديرًا فنيًا، وتامر مرسي مدربًا عامًا، وإيهاب خميس مدربًا لحراس المرمى، وعبد الرحمن سعيد إداري الفريق، ومحمد إمام طبيب الفريق، وعبد الله سمير مخطط الأحمال، وإبراهيم رشاد إخصائي التدليك.

وعلى جانب آخر، حقق فريق يوفنتوس الإيطالي الفوز على أكاديمية رايت تو دريم العالمية في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات بطولة الأهلي الدولية لكرة القدم تحت 16 عامًا، والتي يستضيفها النادي الأهلي على ملاعب فرع مدينة نصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، بتنظيم مشترك بين شركة الأهلي لكرة القدم وشركة «لايف أدفنتشر» وبمشاركة نخبة من أبرز الأندية والأكاديميات العالمية.

