بعثة الأهلي تتوجه إلى القاهرة مباشرة عقب مباراة الجيش الملكي

تتوجه بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، برئاسة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، مباشرة إلى مطار الرباط عقب انتهاء مباراة الفريق أمام الجيش الملكي، المقرر لها التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة «الثامنة مساءً بتوقيت المغرب»، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتغادر البعثة ملعب مولاي الحسن – الذي يستضيف مواجهة اليوم – مباشرة بعد نهاية اللقاء، حيث من المقرر استقلال الطائرة العائدة إلى القاهرة.

وخلال الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد أمس، تم الاتفاق على زيّ الفريقين؛ حيث يرتدي النادي الأهلي القميص الأحمر والشورت الأسود والجورب الأحمر، بينما يرتدي حارس المرمى الطاقم الأخضر.

أما فريق الجيش الملكي، فيخوض اللقاء بالقميص الأسود المخطط بالأخضر والأحمر، والشورت الأسود والجورب الأسود.

موعد مباراة الأهلي مع الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

ويلتقي الأهلي مع الجيش الملكي في التاسعة مساء اليوم الجمعة بتوقيت القاهرة، «الثامنة بتوقيت المغرب» على ملعب مولاي الحسن في الجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

القنوات الناقلة مباراة الأهلي مع الجيش الملكي في دوري أبطال إفريقيا

وتنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورت الناقل الحصري لمباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا.

