منتخب اليد يبدأ مشواره في بطولة العالم للسيدات بمواجهة النمسا

منتخب السيدات لكرة
منتخب السيدات لكرة اليد
كرة اليد، يخوض المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات، مواجهة قوية اليوم أمام منتخب النمسا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة العالم، المقامة خلال الفترة من 26 نوفمبر الجاري وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

وتقام مباراة مصر والنمسا اليوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر، وتنطلق صافرتها في الـ7 مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن يخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × النمسا - 28 نوفمبر | 7 مساء

مصر × هولندا - 30 نوفمبر | 9:30 مساء

مصر × الأرجنتين - 2 نوفمبر | 7 مساء

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات، النمسا وهولندا والأرجنتين.

قائمة منتخب سيدات كرة اليد

وتضم قائمة منتخب سيدات كرة اليد في بطولة العالم كلا من:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور

صانع الألعاب: مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الجناح الأيسر: نوران خالد - أمينة هشام

الجناح الأيمن: أمينة عاطف - ملك طلعت

الظهير الأيمن: روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر: تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة - فاطمة محمود

