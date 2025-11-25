الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
كرة اليد، موعد سفر منتخب السيدات للمشاركة في المونديال

تغادر يوم الخميس المقبل، بعثة المنتخب الوطني لكرة اليد سيدات إلى هولندا، للمشاركة في منافسات بطولة العالم المقرر لها خلال الفترة من 26 نوفمبر وحتى 14 ديسمبر المقبل، بتنظيم مشترك بين هولندا وألمانيا.

ويترأس بعثة المنتخب عبير عقيل عضو مجلس إدارة الاتحاد.

ويخوض المنتخب الوطني 3 مواجهات قوية في دور المجموعات موعدها كالتالي:

مصر × النمسا - 28 نوفمبر | 7 مساء

مصر × هولندا - 30 نوفمبر | 9:30 مساء

مصر × الأرجنتين - 2 ديسمبر | 7 مساء

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في مجموعة تضم منتخبات، النمسا وهولندا والأرجنتين.

قائمة منتخب سيدات كرة اليد

وتضم قائمة منتخب سيدات كرة اليد في بطولة العالم كل من:

حراسة المرمى: مي جمعة - جهاد وائل - جنة نور

صانع الألعاب: مروة عيد - نادين طارق - شروق محمود

الجناج الأيسر: نوران خالد - أمينة هشام

الجناح الأيمن: أمينة عاطف - ملك طلعت

الظهير الأيمن: روان سعيد - يارا هاني - ملك عمرو

الظهير الأيسر: تقى كامل - لوجين أسامة - شهد صفي

لاعب الدائرة: مريم أسامة - فاطمة محمود

