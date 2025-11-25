الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
خالد فتحي يكشف مصير منصب أمين الصندوق في اتحاد كرة اليد

كشف خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن مصير منصب أمين الصندوق بعد وفاة الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري.

وتوفي منذ أيام الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد بعد رحلة صراع مع المرض، ليترك المنصب شاغرا.

وقال “فتحي”، أنه سيكون هناك قرار سريع بتكليف أحد أعضاء المجلس بالقيام بأعمال أمين الصندوق لحين إجراء انتخابات تكميلية على المنصب الشاغر.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الجمعية العمومية المقبلة لن تشهد إجراء الانتخابات، بسبب انتهاء المهلة القانونية لتحديد جدول الأعمال، وأنه الانتخابات ستقام في شهر يونيو من عام 2026.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماعا مهما غدا الأربعاء من أجل تحديد اسم القائم بأعمال أمين الصندوق بشكل رسمي.

