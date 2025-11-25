خالد فتحي يكشف مصير منصب أمين الصندوق في اتحاد كرة اليد

18 حجم الخط

كشف خالد فتحي رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة اليد، عن مصير منصب أمين الصندوق بعد وفاة الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق الاتحاد المصري.

وتوفي منذ أيام الكابتن نبيل خشبة أمين صندوق اتحاد كرة اليد بعد رحلة صراع مع المرض، ليترك المنصب شاغرا.

وقال “فتحي”، أنه سيكون هناك قرار سريع بتكليف أحد أعضاء المجلس بالقيام بأعمال أمين الصندوق لحين إجراء انتخابات تكميلية على المنصب الشاغر.

وأوضح رئيس الاتحاد، أن الجمعية العمومية المقبلة لن تشهد إجراء الانتخابات، بسبب انتهاء المهلة القانونية لتحديد جدول الأعمال، وأنه الانتخابات ستقام في شهر يونيو من عام 2026.

ومن المقرر أن يعقد مجلس إدارة اتحاد كرة اليد اجتماعا مهما غدا الأربعاء من أجل تحديد اسم القائم بأعمال أمين الصندوق بشكل رسمي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.