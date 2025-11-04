الثلاثاء 04 نوفمبر 2025
كرة اليد، موعد مواجهات قبل نهائي كأس السوبر والقنوات الناقلة

تنطلق، غدا الأربعاء، مواجهات الدور قبل النهائي من بطولة كأس السوبر المصري لكرة اليد، بمشاركة 4 فرق وهي الأهلي والزمالك وسموحة وسبورتنج.

مواجهات السوبر المصري

وتقام غدا المواجهات التالية:

الزمالك × سموحة - 4 عصرا

الأهلي × سبورتنج - 6:30 مساء

ومن المقرر أن تقام المباريات على صالة العاصمة الإدارية الجديدة، وتنقل مباشرة على شاشة أون سبورت.

صفقة انتقال حسن وليد قداح

وأعلن مسئولو نادي الزمالك إعلان حالة الطوارئ من أجل إتمام صفقة انتقال حسن وليد قداح لصفوف فريق كرة اليد، قبل نهائي السوبر المصري، المقرر إقامته في الإمارات خلال الفترة المقبلة.

ويسعى الزمالك إلى إتمام صفقة انتقال اللاعب من أجل إرسال العقود إلى اتحاد كرة اليد وتسجيل اللاعب ضمن قائمة القلعة البيضاء.

وكان الزمالك توصل لاتفاق مع اللاعب من أجل الانضمام إلى صفوف فريق كرة اليد بعقد يمتد لمدة موسمين.

وعلمت “فيتو” أن عقد حسن وليد قداح صاحب الـ25 عاما مع فريقه البولندي يستمر حتى انتهاء موسم 2027، وأن النادي يرغب في بيعه، وأن الاحتمال الأقرب هو عودة اللاعب للدوري المصري من جديد.

