سياسة

انتخابات النواب 2025، ماذا تحتاج القائمة الوطنية بالقاهرة وشرق الدلتا للفوز؟

انتهى الحصر العددي لـ انتخابات مجلس النواب 2025، وبقى فقط الإعلان عن النتيجة النهائية من جانب الهيئة الوطنية للانتخابات.

القائمة الوطنية من أجل مصر خاضت الانتخاب بنظام القائمة بمفردها، وبالتالي للفوز في انتخابات المرحلة الثانية في القاهرة وشمال ووسط الدلتا وشرق الدلتا تحتاج إلى نسبة 5% من أصوات الناخبين، حيث حدد قانون انتخابات مجلس النواب نصاب الفوز في الانتخابات سواء الفردي أو للقوائم مع مراعاة عدد المرشحين.
 

نصاب الفوز للقائمة 

ونصت المادة 23 على أن القائمة الفائزة هي التي تحصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة، وإذا لم تحقق أي قائمة هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين القائمتين اللتين حصدتا أكبر عدد من الأصوات، وتفوز القائمة التي تنال أعلى الأصوات الصحيحة في الإعادة.

وفي حال وجود قائمة واحدة فقط في دائرة القوائم، تُعلن فوزها بشرط حصولها على 5% على الأقل من أصوات الناخبين المقيدين، وإذا لم تحقق هذه النسبة يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.

وبالتالي، فإن القائمة الوطنية من أجل مصر تحتاج فقط إلى 5% من أصوات المقيدين بـقاعدة بيانات الناخبين.

نصاب الفوز للفردي

في المقابل يعلن فوز المترشح في النظام الفردي إذا حصل على الأغلبية المطلقة للأصوات الصحيحة في دائرته الانتخابية.

وفي حال عدم حصول أي مترشح على هذه الأغلبية، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الحاصلين على أعلى الأصوات الصحيحة، بعدد يعادل ضعف عدد المقاعد المخصصة للإعادة، ويتم إعلان فوز من يحصلون على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة بعد جولة الإعادة.

أما إذا كان عدد المترشحين أقل من ضعف عدد المقاعد، تُجرى الانتخابات بينهم مباشرة، ويُعلن فوز من حصلوا على أعلى الأصوات الصحيحة وفقًا لعدد المقاعد.

المادة (24)، فقد تناولت حالة المترشح الوحيد أو القائمة الوحيدة، حيث يُعلن انتخاب المترشح الوحيد إذا حصل على 5% على الأقل من إجمالي الناخبين المقيدين في الدائرة، وإلا يُعاد فتح باب الترشح لشغل المقعد.

