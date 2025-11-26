الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظات

الحصر العددي لدائرة السنبلاوين وتمي الأمديد بانتخابات النواب 2025 في الدقهلية

اللجنة العامة للانتخابات،
اللجنة العامة للانتخابات، فيتو
انتخابات مجلس النواب 2025، أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب الحصر العددي لفرز أصوات الناخبين بالدائرة العاشرة السنبلاوين وتمي الأمديد بالدقهلية.

وبلغ إجمالي عدد الناخبين المسجلين 536،478 ناخبًا، بينما وصل عدد الحضور إلى 174،461 ناخبًا. وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 167،263 صوتًا، فيما بلغت الأصوات الباطلة 7،198 صوتًا.
حسن أمين حسن سليمان: 31،989 صوتا
• محمد السيد محمود النبوي: 29،957 صوتا
• صلاح السيد فودة: 27،437 صوتا
• نعيم نصر عبدالعزيز علي: 24،008 أصوات
• السيد عبد المعطي خميس: 23،487 صوتا
 

إجراءات اليوم الثاني للاقتراع في اللجان الفرعية بانتخابات مجلس النواب

وكانت اللجان الانتخابية، فتحت أبوابها لاستقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في تمام التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساء، في ثاني وآخر أيام الاقتراع في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025.

وشهد اليوم الثاني لعملية الاقتراع التزامًا كاملًا من رؤساء وأعضاء اللجان الفرعية بالإجراءات المنظمة للعملية الانتخابية، لضمان سيرها في أجواء من الشفافية والنظام.

انطلاق التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

وجرت عملية التصويت على قائمتين انتخابيتين في قطاعي القاهرة ووسط وشمال الدلتا، وقائمة شرق الدلتا، وهي القائمة الوطنية من أجل مصر بعدد 40 مرشحًا، وقائمة بـ 102 مرشحين.

وتضم المرحلة الثانية 73 دائرة انتخابية و5287 لجنة فرعية، بإجمالي كتلة تصويتية تصل إلى 34 مليونًا و611 ألف ناخب، ويبلغ عدد المرشحين على النظام الفردي 1316 مرشحًا يتنافسون على 141 مقعدا، بمشاركة نحو 12 ألف قاضٍ من هيئتي قضايا الدولة والنيابة الإدارية، يشرفون على العملية الانتخابية في مختلف المحافظات.

