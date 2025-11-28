الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

انطلاق التصويت في انتخابات سموحة

انتخابات سموحة
انتخابات سموحة
18 حجم الخط

انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة  نادي سموحة، حيث توجه آلاف الأعضاء للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس الإدارة الجديد.

وبدأت اللجان الانتخابية بـ  النادي السكندري في تمام الساعة التاسعة صباحا في استقبال الأعضاء، وذلك داخل 100 لجنة انتخابية جرى تجهيزها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً.

ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء  في النادي الساحلي الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 111034 عضوا وتجري العملية الانتخابية وسط متابعة دقيقة لضمان تطبيق اللوائح المنظمة. 

وأعلن نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بالإسكندرية فى وقت سابق أنه تم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين رسميًا من الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد غلق باب الترشح يوم الأحد  19 أكتوبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سموحة انتخابات سموحة اخبار سموحة

مواد متعلقة

سموحة يفوز على غزل المحلة 3-1 ويتأهل إلى دور الـ 16 في كأس مصر

اعتماد القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي سموحة

الأكثر قراءة

15 قرارا جمهوريا مهما وتكليفات رئاسية حاسمة للحكومة ورسائل طمأنة للشباب المصري

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

الصحة: فحص 15 مليون مواطن ضمن مبادرة الكشف المبكر عن الأورام السرطانية

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

الأهلي vs الجيش الملكي.. تشكيل الأحمر المتوقع لصدام التشامبيونزليج.. بطل مصر يتطلع لزيادة انتصاراته على الأندية المغربية

أسعار الخضار اليوم، انخفاض مفاجئ في 7 أصناف والخيار يسجل 7 جنيهات

سعر السمك اليوم، بشرى عن البلطي وارتفاع البوري والجمبري 20 جنيها

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد الأزهر الشريف (بث مباشر)

خدمات

المزيد

الجنيه يحقق ريمونتادا أمام الدولار في البنوك المصرية (آخر تحديث)

الذهب يرتفع صباح اليوم الجمعة وهذا العيار يسجل 6365 جنيهًا

حالات التصالح وضوابط التسوية وفقا لقانون الإجراءات الجنائية

سعر الفراخ اليوم الجمعة 28 نوفمبر 2025

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم قراءة القرآن في المنام وعلاقته بزيادة الأموال وسداد الديون

دعاء أول جمعة من جمادى الآخرة لتيسير الزواج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 28 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية