انطلاق التصويت في انتخابات سموحة

18 حجم الخط

انطلقت صباح اليوم الجمعة عملية التصويت في انتخابات مجلس إدارة نادي سموحة، حيث توجه آلاف الأعضاء للإدلاء بأصواتهم لاختيار مجلس الإدارة الجديد.

وبدأت اللجان الانتخابية بـ النادي السكندري في تمام الساعة التاسعة صباحا في استقبال الأعضاء، وذلك داخل 100 لجنة انتخابية جرى تجهيزها لاستقبال الأعداد الكبيرة من الناخبين وضمان سير العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، وتستمر عملية التصويت حتى الساعة السابعة مساءً.

ويبلغ إجمالي عدد الأعضاء في النادي الساحلي الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم 111034 عضوا وتجري العملية الانتخابية وسط متابعة دقيقة لضمان تطبيق اللوائح المنظمة.

وأعلن نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بالإسكندرية فى وقت سابق أنه تم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين رسميًا من الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد غلق باب الترشح يوم الأحد 19 أكتوبر 2025.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.