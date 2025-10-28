الثلاثاء 28 أكتوبر 2025
اعتماد القائمة النهائية لمرشحي انتخابات نادي سموحة

انتخابات نادي سموحة
انتخابات نادي سموحة

أعلن نادي سموحة الرياضي الاجتماعي بالإسكندرية أنه تم اعتماد القائمة النهائية للمرشحين رسميًا من الجهة الإدارية بوزارة الشباب والرياضة، وذلك بعد غلق باب الترشح يوم الأحد  19 أكتوبر 2025.

ويأتي هذا الإجراء ضمن استعدادات النادي لإجراء الانتخابات المقبلة وفقًا للضوابط واللوائح المعتمدة من الوزارة، تمهيدًا لانطلاق العملية الانتخابية لاختيار مجلس الإدارة الجديد.

كأس خادم الحرمين، الهلال يتقدم على الأخدود 1-0 في الشوط الأول

بيان عاجل من جامعة الدول العربية بشأن جرائم الدعم السريع فى الفاشر

 وذلك استنادًا إلى كتاب مديرية الشباب والرياضة رقم (1641) الصادر بتاريخ 26 أكتوبر 2025، ووفقًا للمادة (13) من لائحة النظام الأساسي للنادي، والمعدّلة بالمادة (5) من القرار الوزاري رقم 1113 لسنة 2025.

 ووفقًا لذلك، تم استبعاد غير المستوفين للشروط القانونية واللائحية، واعتماد قائمة المرشحين النهائية المستوفية لجميع الضوابط والمعايير.

