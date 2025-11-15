السبت 15 نوفمبر 2025
ثقافة وفنون

تفاصيل حفل آمال ماهر في قصر القبة

آمال ماهر، فيتو
تستعد الفنانة آمال ماهر لإحياء حفل غنائي ضخم يوم 28 نوفمبر الجاري داخل قصر القبة التاريخي، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير يترقب عودتها القوية على المسرح.

من المقرر أن تقدم آمال ماهر خلال الحفل مجموعة من أشهر أغنياتها التي حققت نجاحًا واسعًا على مدار مسيرتها، إلى جانب باقة من أعمالها الحديثة. 

كما ستفاجئ جمهورها بأداء أحدث أغانيها "خذلني" لأول مرة على المسرح.

وتقول كلمات أغنية "خذلني": خذلني، في الوقت اللي ابتديت أتمنى العمر يكون معاه، خذلني، اللي اتخيلته إنه بُكرة هيبقالي الحياة، قتلني، خذلني، في الوقت اللي ابتديت أتمنى العمر يكون معاه، خذلني، اللي اتخيلته إنه بُكرة هيبقالي الحياة، قتلني، أوقات بنتعشم غلط في ناس غلط ووقت للأسف غلط، ويبقى غصب عنّا.. عيار فلت".

زواج آمال ماهر

على جانب آخر، كانت أعلنت الفنانة آمال ماهر رسميًا زواجها من رجل الأعمال علي محجوب، وذلك بعد أيام من تداول أنباء عن ارتباطهما دون تأكيد أو نفي من الطرفين.

 

وجاء الإعلان بطريقة رومانسية عبر موقع إنستجرام، حيث نشرت آمال ماهر مجموعة من الصور الجديدة من جلسة تصوير خاصة بها، ليفاجئها علي محجوب بتعليق قال فيه: "فخور بكِ يا كل شيء بالنسبة لي"، لترد عليه الفنانة برسالة حب قصيرة كتبت فيها: "قلبي.. أحبك".

 

وبهذا التعليق المتبادل، حسم الثنائي الجدل الدائر مؤخرًا وأعلنا زواجهما بشكل غير مباشر أمام الجمهور ومتابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي.

