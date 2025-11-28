تعرف على الجوائز الفردية في كأس العالم للناشئين 2025

18 حجم الخط

حصد البرتغالي ماتيوس ميدِه علي لقب أفضل لاعب في كأس العالم للناشئين تحت 17 عاما التي توج بها منتخب بلاده.

كما حصد روماريو كونيا (البرتغال) على القفاز الذهبي بعدم ساهم بقوة في اعتلاء البرتغال منصات التتويج بمونديال الناشئين للمرة الأولى.

بينما حصد المهاجم النمساوي يوهانس موسر على جائزة الحذاء الذهبي (هداف مونديال الناشئين 2025).

وجاء ترتيب جوائز أفضل لاعب كالتالي:

الكرة الذهبية: ماتيوس ميدِه (البرتغال)

الكرة الفضية: يوهانس موسر (النمسا)

الكرة البرونزية: ماورو فورتادو (البرتغال)

فيما جاء ترتيب جوائز هدافي كأس العالم للناشئين:

الحذاء الذهبي: يوهانس موسر (النمسا)

الحذاء الفضي: أنيسيو كابرال (البرتغال)

الحذاء البرونزي: ديل (البرازيل)

البرتغال تتوج بلقب مونديال الناشئين

وكانت البرتغال توجت بلقب كأس العالم تحت 17 سنة للمرة الأولى في تاريخها، بعد فوزها على النمسا 1-0 في المباراة النهائية التي أُقيمت في الدوحة.

وأحرز أنيسيو كابرال هدف المباراة الوحيد في الشوط الأول في ملعب خليفة الدولي، ليُكمل بذلك حامل لقب بطولة أوروبا تحت 17 سنة ثنائية مثالية في عام 2025.

