ثقافة وفنون

تعرف على إيرادات فيلم "ولنا في الخيال حب" بالسينمات أمس

فيلم ولنا في الخيال
فيلم ولنا في الخيال حب
يواصل فيلم “ولنا في الخيال حب” تحقيق إيرادات جيدة في شباك تذاكر دور العرض السينمائي المصري، وذلك منذ طرحه يوم 19 نوفمبر الجاري بالسينمات. 

إيرادات فيلم ولنا في الخيال حب 

وبلغت إيرادات الفيلم في شباك التذاكر المصري أمس مليونا و43 ألف جنيه، ليأتي في المركز الثاني بعد فيلم “السلم والثعبان 2” والذي يتصدر إيرادات الأفلام أمس. 

عرض فيلم ولنا في الخيال حب 

ويأتي ذلك بعدما عرض الفيلم لأول مرة ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بدورته الثامنة، والتي انعقدت في شهر أكتوبر الماضي، ونال الفيلم وقتها العديد من الإشادات من الجمهور والنقاد. 

أبطال فيلم ولنا في الخيال حب 

والفيلم من بطولة الفنان أحمد السعدني، ومايان السيد، وعمر رزيق، ومن إخراج سارة رزيق.

قصة فيلم ولنا في الخيال حب 

وتدور أحداثه في إطار يجمع بين التشويق والرومانسية والكوميديا حول أستاذ جامعي انطوائي يتجنب الانخراط في أي علاقات اجتماعية إلا في حدود ضيقة، إلى أن يجد نفسه في علاقة مليئة بالتناقضات تضعه أمام مأزق وصراع بين عقله وقلبه: فهل ينقاد وراء مشاعره غير المتوقعة، أم يقرر إنهاء العلاقة قبل أن تتعقَّد؟

الجريدة الرسمية