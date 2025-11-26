الأربعاء 26 نوفمبر 2025
حوادث

النيابة تعاين موقع انقلاب ميكروباص أسفر عن إصابة 7 أشخاص بأكتوبر

انتقل فريق من النيابة لمعاينة موقع حادث انقلاب ميكروباص أعلى الطريق فى مدينة 6 أكتوبر،  تسبب في إصابة 7 أشخاص. 

وأمرت النيابة بتفريغ كاميرات المراقبة في محيط الحادث، وكلفت بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة. 

 

إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص 

 

البداية كانت بتلقي غرفة العمليات النجدة أعلى الطريق بمدينة 6 أكتوبر بلاغا بوقوع حادث مرورى، وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث بصحبتها ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث. 

 

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج  عنه إصابة 7 اشخاص تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

