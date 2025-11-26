النيابة تصرح بدفن شخص أنهى حياته بقرص سام داخل مسكنه بالطالبية

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بالتصريح بدفن جثة شخص أنهى حياته بتناول قرص سام، داخل مسكنه في الطالبية، عقب إصابته بأزمة نفسية، نتيجة انفصال زوجته عنه، لعدم وجود شبهة جنائية في الحادث.

وكشفت المعاينة أن الجثة لمالك الشقة، لا توجد بها أي إصابات ظاهرية، وتوصلت التحقيقات إلى أنه فارق الحياة نتيجة تناوله قرص سام، لانفصال زوجته عنه.

تفاصيل العثور على جثة شخص داخل مسكنه في الطالبية

البداية كانت بتلقي مديرية أمن الجيزة بلاغا بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه في الطالبية، وعلى الفور توجه رجال المباحث إلى مكان البلاغ.

وعقب مناظرة الجثة تم نقل الجثة إلى المشرحة، والاستماع لأقوال أفراد من أسرته لكشف ملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

