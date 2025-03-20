الجمعة 21 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

“الأعلى للإعلام” يعيد تشكيل لجنة الدراما برئاسة الناقدة ماجدة موريس

المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الأعلى، فيتو

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، قرارا بإعادة تشكيل لجنة الدراما، لتكون برئاسة الكاتبة والناقدة الفنية ماجدة موريس، وذلك بعد اعتذار الكاتبة الصحفية علا الشافعي، رئيس تحرير جريدة اليوم السابع، ومسئول المحتوى الدرامى بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن رئاسة اللجنة.

كما قرر المجلس إضافة المخرج الكبير أحمد صقر لعضوية اللجنة، مع الإبقاء على التشكيل السابق كما هو.
وتختص اللجنة بمتابعة ودراسة ورصد الأعمال الدرامية التي تعرض في وسائل الإعلام، وإعداد تقرير بهذه الدراسة، وفحص المخالفات التي يجري رصدها، والتحقق من ثبوتها واقتراح القرار المناسب لها، ومتابعة الالتزام بتطبيق المعايير والأعراف المكتوبة «الأكواد» الصادرة عن المجلس بقرار رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام رقم 62 لسنة 2019.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أخبار المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام الأخبار الأعلى للإعلام إعادة تشكيل لجنة الدراما بالأعلى للإعلام

الأكثر قراءة

بيان عاجل من اتحاد الغرف التجارية بشأن احتجاز رئيس غرفة القاهرة بالسعودية

ليلة لم ينم فيها السودان، البرهان على بعد 500 متر من القصر الجمهوري بالخرطوم

قرار عاجل من النيابة بشأن معلمة متهمة في واقعة انهيار سقف غرفة على تلاميذ بالدقهلية

ترتيب مجموعة الأهلي في كأس عاصمة مصر بعد الخسارة من إنبي

القاهرة تسجل 12 درجة مئوية، الأرصاد تعلن استمرار انخفاض درجات الحرارة غدا الجمعة

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يعلن زيارة مصر 7 أبريل المقبل

كيلو الفاخر يبدأ من 475 جنيهًا، أسعار كعك عيد الفطر 2025 بالمحال التجارية

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

منوعات

المزيد

علماء يكتشفون حقائق صادمة بعد دراستهم لنجم ساطع

دراسة تكشف معاناة النساء المسلمات في ألمانيا

اكتشاف عنكبوت عملاق في أعماق المحيط قرب القطب الجنوبي

موضوع في قفة وعمره أسبوع، العثور على رضيع أمام مسجد

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس بالسوق المحلية

سعر الألومنيوم بالبورصات العالمية اليوم الخميس

استقرار أسعار السكر اليوم الخميس في الأسواق

تعرف على أسعار الزيت مساء اليوم الخميس 20-3-2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

خلطة محمد سامي الإخراجية.. كيف ضمن المخرج المثير للجدل نجاح أعماله في السنوات الأخيرة؟ (فيديو جراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

أقوى دعاء يقربك من الله في اليوم الحادي والعشرين من رمضان 2025

سر ترديد “اللهم إنك عفو غفور تحب العفو فاعف عنا” في العشر الأواخر من رمضان؟

معجزات الرسول.. رد عين قتادة فصار من أمهر الرماة

المزيد
الجريدة الرسمية