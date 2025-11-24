الإثنين 24 نوفمبر 2025
سياسة

قرارات جديدة من الأعلى للإعلام ضد برنامج "البريمو" ورضا عبد العال وأبو المعاطي زكي

وافق المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، على توصيات لجنة الشكاوى برئاسة الإعلامي عصام الأمير، وكيل المجلس، بتوقيع العقوبات التالية:


أولًا: أداء قناة «TEN» الفضائية، مبلغ مالي  قدره ٥٠ ألف جنيه بسبب ما تضمنه عدد من حلقات برنامج «البريمو»، الذي يقدمه  إسلام صادق، من مخالفات للضوابط والمعايير والأكواد الصادرة عن المجلس.


ثانيًا: توجيه إنذار للحسابات الإلكترونية التي تحمل اسم «نجم الجماهير» على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما تضمنته بعض الحلقات المذاعة عبر الحسابات من مخالفة للقانون. 
 

ثالثًا: إلزام جميع الوسائل الإعلامية الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٨٠ لسنة ٢٠١٨، بمنع ظهور كل من الكابتن رضا عبدالعال، وأبو المعاطي زكي، لمدة شهرين اعتبارًا من تاريخه.
رابعًا: مخاطبة نقابة الصحفيين برئاسة الكاتب الصحفي خالد البلشي، لإعمال شؤونها بشأن ما تضمنه المحتوى تقديم أبو المعاطي زكي، طبقًا للقانون.

الجريدة الرسمية