المتحدة تعلن تعيين علا الشافعي رئيسا لمجلس إدارة اليوم السابع وعبد الفتاح عبد المنعم رئيسا للتحرير

أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية تعيين الكاتبة الصحفية علا الشافعي رئيسًا لمجلس إدارة جريدة وموقع اليوم السابع، وتعيين الكاتب الصحفي عبد الفتاح عبد المنعم رئيسًا للتحرير.

تمكين الكفاءات الشابة

ويأتي قرار الشركة المتحدة ليعكس إيمان المؤسسة بأهمية تمكين الكفاءات الشابة وإعطاء الفرصة للقيادات في مواقع صنع القرار الإعلامي، وتعد هذه الخطوة إضافة نوعية تسهم في إدخال روح جديدة وأفكار مبتكرة تعزز من تفاعل الصحيفة مع قضايا المجتمع، وتدعم حضورها بين الأجيال المختلفة بروح عصرية تحافظ على المهنية والهوية في آن واحد.

وتتوجه الشركة المتحدة للكاتب الصحفي أكرم القصاص بخالص الشكر والتقدير لما قدمه من نجاحات خلال فترة رئاسة مجلس إدارة اليوم السابع وإسهاماته البناءة في تطوير هذه المنظومة الإعلامية التي لطالما حافظت على مكانها في صدارة وسائل الإعلام في مصر والعالم العربي، فقد أسهمت رؤيته المهنية وقيادته الحكيمة في تعزيز مكانة الصحيفة ودورها الإعلامي المسؤول، ورسّخت قيم المصداقية والمهنية في العمل الصحفي.

