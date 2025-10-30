الخميس 30 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ القاهرة يفتتح مهرجان الجبن المصري (صور)

مهرجان الجبن المصرى،
مهرجان الجبن المصرى، فيتو

افتتح د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة مهرجان الجبن المصري  بحديقة الحرية بالزمالك والذي يستمر في الفترة من ٣٠ أكتوبر إلى ٢ نوفمبر المقبل بحضور اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية.

إقبال كثيف من المواطنين على مهرجان الجبن برأس البر (صور)

محافظ دمياط يفتتح مهرجان الجبن الدمياطي برأس البر

والمهرجان يقام تحت رعاية محافظة القاهرة، ويشارك فيه اتحاد الغرف  التجارية، ومركز البحوث الزراعية،  وكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية،  ورابطة منتجي ومصدري الألبان.

وأكد محافظ القاهرة أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقدم الدعم الكامل لهذا النوع من المعارض التى تستهدف توفير السلع الغذائية عالية الجودة للمواطنين بأسعار مخفضة، كما تشجع الصناعة المصرية،  وتخلق العديد من فرص العمل،  مشيرًا إلى أن المعارض المتنوعة تسهم فى زيادة المعروض،  وتخفيض الأسعار. 

وأثنى محافظ القاهرة على الإقبال الكبير على شراء منتجات المعرض، كما أثنى على جودة المعروضات التي تقدمها الشركات بالسوق المحلي،  حيث إن أغلب هذه المعروضات يتم تصديرها للخارج.

وأكد محافظ القاهرة حرص المحافظة على التعاون مع الجهات المختلفة لتنفيذ توجيهات الدولة بالتوسع فى اقامة أسواق اليوم الواحد،  لتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة، مشيرًا  إلى أن الاهتمام بالتنوع فى إقامة المعارض لتتضمن معارض للمواد الغذائية والحرف التراثية والصناعات الوطنية، لدعم المنتجين وفتح أسواق جديدة لمنتجاتهم.

ويستهدف المعرض تطوير صناعة الجبن فى مصر ووضعها على المسار الصحيح الهادف إلى جعل الجبن المصرى بأنواعه المختلفة واحدًا من أهم المنتجات التى يمكن التوسع في تصديرها.

ويشارك فى المهرجان  أكثر من ٧٠ عارض من كبريات الشركات المصرية المتخصصة فى صناعة الأجبان والحلوى، كما يضم المهرجان منافذ لبيع منتجات العسل والبيض والتوابل والمخبوزات والحلويات.

ويشهد المهرجان توزيع جوائز عديدة للجماهير من بينها منتجات ألبان طبيعية وجبن، وعسل، وحلوى مصنوعة بالجبن واللبن، وقسائم شراء مجانى من الشركات العارضة.

ويقام على هامش المهرجان معرض للحرف التراثية بمشاركة أيادي مصر

إبراهيم صابر محافظ القاهرة الغرف التجارية حديقة الحرية بالزمالك مهرجان الجبن المصري مهرجان الجبن محافظة القاهرة

