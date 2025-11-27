الخميس 27 نوفمبر 2025
تعرف على الإجراءات القانونية للإعلان عن نتيجة المرحلة الثانية من انتخابات النواب

انتهت  اللجان العامة من إعلان الحصر العددي لنتيجة فرز أصوات المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب ٢٠٢٥، وفي هذا الصدد، ما هي الإجراءات القانونية للإعلان عن النتيجة الرسمية لانتخابات مجلس النواب 2025؟.

اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات 

وينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مادته (51) على أن اللجنة العليا للانتخابات هي الجهة الوحيدة المختصة بإعلان النتائج النهائية للانتخابات أو الاستفتاءات على مستوى الجمهورية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام من تاريخ تسلمها جميع أوراق اللجان العامة.

ويُضاف إلى هذه المدة يومان إضافيان في حال تلقي اللجنة العليا تظلمات من المرشحين أو وكلائهم، لضمان فحصها والبت فيها قبل إعلان النتائج النهائية.

ويُلزم القانون اللجنة العليا بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية، وفي جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، خلال يومين على الأكثر من تاريخ الإعلان، بما يضمن الشفافية واطلاع الرأي العام على التفاصيل الرسمية للعملية الانتخابية.

كما يوجب القانون على رئيس اللجنة العليا إرسال شهادة رسمية إلى كل مرشح فائز، تثبت نجاحه في الانتخابات، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ نشر النتائج في الصحف الرسمية، وهو ما يؤكد توثيق المراحل الأخيرة من العملية الانتخابية بدقة، وضمان إعلان النتائج عبر القنوات الرسمية بما يعزز الثقة في نزاهة الانتخابات وشفافيتها.

الإعادة بالمرحلة الثانية  

ومن المتوقع أن يتم إعلان النتيجة يوم 2 ديسمبر.

وتجرى الإعادة في الخارج يومي 15 و16 ديسمبر.
وفي الداخل يومي 17 و18 ديسمبر.
ويتم إعلان النتيجة النهائية يوم 25 ديسمبر.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أن كل مواطن مصري، سواء داخل البلاد أو خارجها له الحق في الإدلاء بصوته في الانتخابات ما دام اسمه مقيدًا في قاعدة بيانات الناخبين، ويحمل بطاقة رقم قومي سارية.

ويتم التصويت عن طريق الاقتراع السري المباشر، وعلى الناخب أن يدلي بصوته بنفسه، ولا يُقبل في إثبات الشخصية سوى بطاقة الرقم القومي فقط.

