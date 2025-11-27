من ضمنها الانسحاب من المدن الرئيسية، الجيش السوداني يكشف شروطه للتفاوض مع الدعم السريع

18 حجم الخط

قال الفريق ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني، إن الجيش مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، لكنه شدد على تمسك الجيش بأمور عدة.

الجيش السوداني يطرح شروطا للتفاوض مع الدعم السريع



وأضاف العطا خلال كلمته في حفل تخريج متطوعين بمدينة الأبيض غربي السودان، اليوم الخميس: إن أي عملية تفاوض يجب أن تضمن انسحاب قوات الدعم السريع إلى معسكرات خارج المدن الرئيسة في ولايتي جنوب وشرق دارفور، وسيطرة الحكومة على المعابر الدولية والمطارات في كل أنحاء البلاد.

وشدد العطا على ضرورة تسليم قوات الدعم السريع الأسلحة والمعدات القتالية للجيش ومغادرة المرتزقة الأجانب الذين يساندون الدعم السريع من السودان.

البرهان يدعو ترامب إلى العمل على إحلال السلام في السودان

وتابع عضو مجلس السيادة: إنه يجب تشكيل لجنة ميدانية من ضباط الجيش للتباحث مع نظرائهم من الدعم السريع بشأن أوضاع من تبقى من قواتهم، إضافة إلى لجنة قانونية لتقديم كل من يواجه بلاغات إلى القضاء، مع النظر في إمكانية دمج من لم تثبت عليه تهم في القوات النظامية أو تسريحه.

وفي وقت سابق، دعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العمل على إحلال السلام في السودان.

والاثنين 24 نوفمبر أعلن قائد قوات الدعم السريع حميدتي عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر في السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.