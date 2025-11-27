الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

من ضمنها الانسحاب من المدن الرئيسية، الجيش السوداني يكشف شروطه للتفاوض مع الدعم السريع

الحرب في السودان،
الحرب في السودان، فيتو
18 حجم الخط

قال الفريق ياسر العطا، عضو مجلس السيادة ومساعد قائد الجيش السوداني، إن الجيش مستعد للتفاوض مع قوات الدعم السريع، لكنه شدد على تمسك الجيش بأمور عدة.

الجيش السوداني يطرح شروطا للتفاوض مع الدعم السريع
 

وأضاف العطا خلال كلمته في حفل تخريج متطوعين بمدينة الأبيض غربي السودان، اليوم  الخميس: إن أي عملية تفاوض يجب أن تضمن انسحاب قوات الدعم السريع إلى معسكرات خارج المدن الرئيسة في ولايتي جنوب وشرق دارفور، وسيطرة الحكومة على المعابر الدولية والمطارات في كل أنحاء البلاد.

وشدد العطا على ضرورة تسليم قوات الدعم السريع الأسلحة والمعدات القتالية للجيش ومغادرة المرتزقة الأجانب الذين يساندون الدعم السريع من السودان.

البرهان يدعو ترامب  إلى العمل على إحلال السلام في السودان

وتابع عضو مجلس السيادة:  إنه يجب تشكيل لجنة ميدانية من ضباط الجيش للتباحث مع نظرائهم من الدعم السريع بشأن أوضاع من تبقى من قواتهم، إضافة إلى لجنة قانونية لتقديم كل من يواجه بلاغات إلى القضاء، مع النظر في إمكانية دمج من لم تثبت عليه تهم في القوات النظامية أو تسريحه.

وفي وقت سابق، دعا قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي يخوض حربا مع قوات الدعم السريع منذ أبريل 2023، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى العمل على إحلال السلام في السودان.

والاثنين 24 نوفمبر أعلن قائد قوات الدعم السريع حميدتي عن هدنة إنسانية تشمل وقف الأعمال العدائية لمدة 3 أشهر في السودان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجيش السوداني الدعم السريع السودان البرهان ترامب

مواد متعلقة

البرهان: ليس هناك وثيقة أمريكية جديدة تم تقديمها للحكومة السودانية

مناورة ترامب لوقف الحرب في السودان.. بيومي: الولايات المتحدة تمتلك أوراقا عديدة لإنهاء الأزمة.. والجزار: أمريكا قادرة على معاقبة الأطراف الفاعلة

مبعوث ترامب يطالب الجيش السوداني والدعم السريع قبول الهدنة دون شروط

خبير بالشأن الإفريقي يكشف 5 أسباب لإعلان "الدعم السريع" هدنة من طرف واحد

الأكثر قراءة

شوط أول سلبي بين البنك الأهلي وبورفؤاد في كأس مصر

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

كأس العالم للناشئين، تعادل إيطاليا والبرازيل سلبيا في الشوط الأول

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

تشكيل البنك الأهلي لمواجهة بورفؤاد في دور الـ32 لكأس مصر

سفير الإمارات يزور عادل إمام في منزله (صور)

خدمات

المزيد

أنظمة سداد شقق جنة مصر بالطرح الجديد

انخفاض سعر كرتونة البيض اليوم الخميس في بورصة الدواجن

ارتفاع 4 جنيهات في سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على قيمة قرض المعاشات من البنك الأهلي المصري

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حكاية إبراهيم باشا وحافظ الأسد مع جامع يلبغا بدمشق

دعاء ليلة أول جمعة من جمادى الآخرة، وأذكار من الكتاب والسنة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

المزيد
الجريدة الرسمية
ads