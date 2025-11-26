خبير بالشأن الإفريقي يكشف 5 أسباب لإعلان "الدعم السريع" هدنة من طرف واحد

18 حجم الخط

كشف الدكتور رمضان قرني، الخبير بالشأن الإفريقي النقاب سر إعلان ميليشيا "الدعم السريع" الهدنة من طرف واحد واصفًا الإعلان بـ“المكايدة السياسية”.

وكان ميليشيا الدعم السريع، أعلنت هدنة إنسانية من طرف واحد لمدة ثلاثة أشهر، وذلك انطلاقًا من ما أسمته المسؤولية الوطنية واستجابة للجهود الدولية المبذولة، وعلى رأسها مبادرة الرئيس ترامب ومساعي دول الرباعية، حسب بيان الدعم السريع.

الهدنة من طرف واحد

وقال “قرني” لفيتو إن إعلان الهدنة من طرف واحد يهدف إلى جملة من الأهداف الإستراتيجية المرجوة من قبل قوات الدعم السريع يأتي على رأسها:



- مغازلة الرأي العام العالمي، عبر إظهار الجيش السوداني باعتباره الطرف الذي يطيل أمد الصراع ويرفض هدنة الرباعية الدولية لمدة ثلاثة أشهر لوقف الحرب.



- استقطاب قوى مدنية سودانية رافضة لاستمرار الحرب لصالح الدعم السريع، بالنظر إلى توافق أغلب مكونات القوى السياسية والمدنية السودانية على أهمية إيقاف الحرب، والقبول بدعوة الرباعية الدولية.



- تحسين العلاقات مع الإدارة الأمريكية في أعقاب هجوم الفريق البرهان على المبعوث الأمريكي مسعد بولس، ووصفه بـ "الكاذب"، وكذلك وصفه خطة الرباعية بأنها "أسوأ خطة يتم تقديمها".



- قطع الطريق على بعض أعضاء الكونجرس لتصنيف الدعم السريع منظمة إرهابية، من خلال تقديم نفسها للمجتمع الدولي كطرف داعم لوقف الحرب.



- إعلان الهدنة لمواجهة أي تحرك أممي للتحقيق في جرائم الدعم السريع، في ضوء اتجاه الأمم المتحدة لإجراء تحقيق جديد ومستقل في مزاعم الاغتصاب والاعتداء الجنسي والقتل الجماعي والإعدام والتجنيد القسري من قبل قوات الدعم السريع.

سعي الدعم السريع إلى فرض "توازن عسكري"

وأضاف أن إعلان ميليشا الدعم السريع يشير بدرجة كبيرة إلى فرض "توازن عسكري" مؤقت يتمثل في السعي لمواجهة تقدم الجيش السوداني في محاور كردفان، في ضوء استمرار العمليات العسكرية في مدينة بابنوسة الاستراتيجية، لضمان استمرار الوضع العسكري الراهن، والذي يضمن تفوق نسبي لقوات الدعم السريع في غرب السودان في إقليمي دارفور وكردفان، ومن ثم ضمان أن يكون الدعم السريع ضمن أي جهود تفاوضية بشأن مستقبل السودان مستقبلًا

