وزير بريطاني: يجب فتح جميع معابر قطاع غزة

معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فيتو
قال وزير شئون  الشرق الأوسط البريطاني، هيمش فولكنر، اليوم الخميس، إنه يجب فتح جميع معابر قطاع غزة وتمكين المنظمات من العمل وإنهاء حظر المساعدات.

 

مطالب بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة 

ويأتي ذلك وسط الجهود الدولية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق.

وفي السياق ذاته نقلت القناة 14 الإسرائيلية، عن مسؤول أمريكي قوله: إن وصول أوائل جنود القوة الدولية إلى غزة سيكون في منتصف يناير المقبل.

المساعدات الإنسانية إلى غزة 

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية  نقلا عن المسئول الأمريكي، أن موعد إنهاء نزع السلاح في غزة سيكون بنهاية أبريل المقبل.

تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة

وفي وقت لاحق، أكد وزير حرب الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس لنائب الرئيس الأمريكي جيه. دي. فانس، أن تدمير الأنفاق هو المهمة المشتركة الأهم في نزع سلاح غزة ويجب التحضير لتنفيذها، وذلك بحسب القناة 12 الإسرائيلية.

وبحسب القناة ذاتها؛ فقد زعم وزير الحرب أن أكثر من 60% من أنفاق حماس لم تُدمر.

استعادة كل جثامين الرهائن

وشدد وزير الدفاع الإسرائيلي خلال لقائه مع نائب الرئيس الأمريكي، على أنه يجب استعادة كل جثامين الرهائن وتدمير كل الأنفاق ومصادرة أسلحة حماس وضمان ألا يكون لها دور في غزة.

وبيّن وزير الدفاع لنائب الرئيس الأمريكي أن جيش الاحتلال مستمر في تدمير الأنفاق حتى بعد وقف إطلاق النار.

تدمير أقل من 40% من الأنفاق

كما أشار إلى أن هذه الأنفاق المتبقية تقع على جانبي "الخط الأصفر"، بما في ذلك مناطق يسيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلي حاليًا.

ولفت كاتس إلى أن مسلحين خرجوا من أحد تلك الأنفاق وقتلوا جنديين من جيش الإحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، وهما الرقيب إيتاي يافيتس والرائد يانيف كولا، خلال عملية في منطقة رفح".

الشرق الأوسط غزة معابر قطاع غزة المساعدات الإنساينة إلى غزة القوة الدولية إلى غزة حماس

