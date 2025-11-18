الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بريطانيا تدعو لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد قرار مجلس الأمن

غزة،فيتو
غزة،فيتو
18 حجم الخط

دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة قرارًا في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة سلام من 20 نقطة للمنطقة.

ويُصدق القرار على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، كما تدعو إلى تشكيل مجلس السلام بوصفه سلطة انتقالية جديدة يترأسها ترامب، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت كوبر: إن القرار "يؤكد أيضًا على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها".

وأضافت: "يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات، كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنبًا إلى جنب".

 

وخلال جولة لها في الشرق الأوسط في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت كوبر أن المملكة المتحدة ستقدم 6 ملايين جنيه إسترليني (7.9 مليون دولار) إضافية كمساعدات إنسانية لغزة، على شكل خدمات رعاية صحية جنسية وإنجابية للنساء والفتيات، تقدم عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الخارجية البريطانية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المساعدات الإنسانية لقطاع غزة دونالد ترامب غزة

مواد متعلقة

ترامب: "مجلس السلام" لحكم غزة يضم "أقوى وأبرز القادة في العالم"

أول تعليق أمريكي على رفض حماس قرار مجلس الأمن بشأن غزة

قليل من الدعم كثير من التعقيد، بريطانيا تجري أكبر تغيير في سياسة طالبي اللجوء بالعصر الحديث

الأكثر قراءة

شملت البيضاء والبلدي، ارتفاع سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025

بداية الحنين إلى الصيف، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم، ارتفاع 6 أصناف أكبرها في البسلة وانخفاض الكوسة والبطاطس

سعر الفاكهة اليوم، تهاوي العنب الأحمر والفراولة وقفزة صادمة في الجوافة

الدولار يسجل 11850 ليرة في مصرف سوريا المركزي

طريقة عمل مكرونة دايت، وصفة مشبعة ولذيذة

سعر السمك اليوم، انخفاض البوري 40 جنيها والبلطي 3 وارتفاع المكرونة والبربون

موعد مباراة العراق والإمارات في ملحق آسيا المؤهل للمونديال والقنوات الناقلة

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم عالميا اليوم الثلاثاء

سعر الألومنيوم عالميًا اليوم الإثنين

سعر السكر في السوق المحلية اليوم الإثنين

سعر الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق 17 نوفمبر 2025 (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

تفاصيل المشروع الأمريكي حول غزة في مجلس الأمن (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح لدفع الكسل والعجز وإزالة الاكتئاب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الثلاثاء 18 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads