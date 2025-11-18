بريطانيا تدعو لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بعد قرار مجلس الأمن

18 حجم الخط

دعت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر إلى زيادة كبيرة في المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، بعد أن دعمت المملكة المتحدة قرارًا في مجلس الأمن الدولي لتنفيذ خطة سلام من 20 نقطة للمنطقة.

ويُصدق القرار على خطة وقف إطلاق النار التي طرحها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي تجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار وتوفير الأمن في القطاع، كما تدعو إلى تشكيل مجلس السلام بوصفه سلطة انتقالية جديدة يترأسها ترامب، وفقًا لوكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وقالت كوبر: إن القرار "يؤكد أيضًا على أهمية زيادة المساعدات الإنسانية التي لا تزال غزة في أمس الحاجة إليها".

وأضافت: "يجب أن نتخذ الآن إجراءات عاجلة لفتح جميع المعابر، ورفع القيود، وإغراق غزة بالمساعدات، كما يجب أن نواصل التقدم نحو حل الدولتين، بما يحقق السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين جنبًا إلى جنب".

وخلال جولة لها في الشرق الأوسط في وقت سابق من الشهر الجاري، أعلنت كوبر أن المملكة المتحدة ستقدم 6 ملايين جنيه إسترليني (7.9 مليون دولار) إضافية كمساعدات إنسانية لغزة، على شكل خدمات رعاية صحية جنسية وإنجابية للنساء والفتيات، تقدم عبر صندوق الأمم المتحدة للسكان.

