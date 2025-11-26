الأربعاء 26 نوفمبر 2025
محافظ الإسكندرية يتابع تداعيات انهيار عقار بكرموز (صور)

توجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، صباح اليوم، لمتابعة تداعيات انهيار العقار الكائن بشارع السعادة من شارع النيل بكرموز بنطاق حي غرب، بعد ورود بلاغ إلى غرفة العمليات الرئيسية يفيد بسقوط سقف حجرة ووجود مصابين.

مفاجأة صادمة بشأن العقار المنهار في كرموز

الأمن يكشف ملابسات فيديو اعتداء سائق على سيدة وأسرتها بالغربية

انتقلت الأجهزة التنفيذية والأمنية والدفاع المدني إلى موقع البلاغ، وتم تأمين المنطقة بالكامل، وفصل الكهرباء والغاز والمياه عن العقار، مع وضع الحواجز اللازمة حفاظًا على سلامة المارة والعقارات المجاورة.

 

 

وأوضحت المعاينة الأولية أن العقار مكوَّن من دور أرضي وأربعة أدوار علوية، وصادر له قرار ترميم رقم ١١٩ لسنة ٢٠١٨.

وقد أسفر انهيار العقار عن ٣ إصابات وحالتهم مستقرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي ومستشفى جمال حمادة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجارٍ المتابعة للاطمئنان على حالات المصابين.

وأكدت محافظة الإسكندرية أنها تتابع الموقف على مدار الساعة ميدانيًا، وتنسق مع جميع الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على سلامة المواطنين وحماية الأرواح، مع إحالة الواقعة للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

