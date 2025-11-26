الأربعاء 26 نوفمبر 2025
إعلان حالة الطوارئ في الإسكندرية بعد تحذيرات الأرصاد

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية رفع حالة الطوارئ والاستعدادات القصوى بالمحافظة لمواجهة تقلبات الطقس والأحوال الجوية بالمحافظة.

وتعرضت المحافظة عروس البحر الابيض المتوسط لهطول أمطار على مناطق متفرقة في المحافظة، وسط استعداد من قبل هيئة الصرف الصحي برئاسة المهندس سامى قنديل رئيس مجلس الإدارة.

 

أعلنت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم، رفع حالة الطوارئ القصوى والاستعدادات لمواجهة الأمطار المتوقعة بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية.

 

وأكدت هيئة الصرف الصحي في بيان لها انتشار سياراتها والبدلات في تمام الساعة السابعة صباحا إلى جانب وجود فرق الطوارئ على مدار الساعة ووقف الإجازات وبدل الراحات.

 

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الأربعاء وتستمر درجات الحرارة في الانخفاض ليسود طقس خريفي معتدل الحرارة نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  في الصباح الباكر وآخر الليل على أغلب الأنحاء

وأشارت إلى فرص سقوط الأمطار الخفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تكون متوسطة ورعدية على جنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر. 

ومن المتوقع أن يسود طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وشمال الصعيد، والسواحل الشمالية الغربية وسيناء، حار على جنوب الصعيد.

